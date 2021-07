Olimpiadi senza pubblico, sponsor in fuga da Tokyo

Quando Asahi ha investito più di 100 milioni di dollari per pubblicizzare Tokyo 2020, si immaginava forse fiumi di birra giapponese venduti ai visitatori assetati e agli spettatori assiepati tra gli spalti. Ma è il caso di dire che alla casa della birra ufficiale dei Giochi resteranno a bocca asciutta. La decisione di disputare la manifestazione, nonostante il Giappone sia ancora in stato di emergenza nazionale per la malattia di Covid, per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati