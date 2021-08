Sono Olimpiadi speciali in tutto e per tutto quelle di Tom Daley, tuffatore britannico di 27 anni che nel primo giorno di medaglie (24 luglio) a Tokyo 2020 si è levato anche la soddisfazione dsi vincere il primo oro olimpico della sua carriera, nella piattaforma sincro insieme al suo compagno di squadra Matty Lee.

Il personaggio è di quelli che fanno parlare di sè, non solo all'interno di una piscina. Attivista per per i diritti LGBTQA+, è sposato con lo sceneggiatore premio Oscar Dustin Lance Black, con il quale ha avuto un figlio da madre surrogata. Questa volta però si rende partecipe di un gesto tanto insolito quanto simpatico, mentre assisteva ad una gara di tuffi femminile.

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE — Dal Bologknees 🍝 (@DalBologknees) August 1, 2021

Il curioso uncinetto

Il tuffatore è stato immortalato dalle telecamere in tribuna, mentre era intento a cucire all'uncinetto. E ovviamente la reazione social è stata immediata, con i suoi soliti toni veementi, in un senso e nell'altro. C'è chi ha giustificato questo gesto come uno momento di rilassamento, c'è chi l'ho appuntato come una scelta volutamente eccentrica per attirare l'attenzione delle telecamere, c'è chi invece l'ho a, purtroppo, attribuito alla natura sessuale del giovane, che ha fatto coming out qualche anno fa ma che ancora deve fare i conti con la spietatezza di alcune persone che non accettano la diversità.