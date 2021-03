Continua la formazione della squadra di Valentina Vezzali, nominata neosottosegretario dello sport due settimane fa: in attesa della nomina del direttore del dipartimento, l'ex schermitrice ha nominato consulente per la comunicazione il giornalista Massimo Caputi. Dopo gli incontri dei giorni scorsi, martedì 30 marzo Valentina Vezzali sarà al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) a Roma dove, nel Salone d'onore del Foro Italico, verrà svelato il logo dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

A mezzanotte di ieri, infatti, si è chiusa la votazione per scegliere l'emblema ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. «Dado» e «Futura» sono i due simboli presentati sul palco di Sanremo 2021 lo scorso 6 marzo dagli Ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba, hanno ricevuto complessivamente 871.566 voti validi provenienti dall'Italia e da altre 168 nazioni, con una partecipazione dall'estero vicina al 10%.

A mezzanotte di ieri si è chiusa la votazione per scegliere l'emblema ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. «Dado» e «Futura», i due simboli presentati sul palco di Sanremo lo scorso 6 marzo dagli Ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba, hanno ricevuto complessivamente 871.566 voti validi provenienti dall'Italia e da altre 168 nazioni, con una partecipazione dall'estero vicina al 10%. Il logo vincitore, che diventerà il simbolo ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sarà annunciato nel corso di una conferenza stampa in modalità digitale che si terrà il 30 marzo alle 12, in diretta su Facebook, sulla pagina di Milano Cortina 2026. È la prima volta nella storia che l'emblema dei Giochi viene scelto dalle persone e dagli appassionati di sport con una votazione popolare online. L'evento di presentazione, che vedrà collegati la sede milanese della Fondazione Milano Cortina 2026 e il Salone d'Onore del CONI di Roma, sarà presieduto da Giovanni Malagò, presidente del Coni e della fondazione Milano-Cortina 2026, e dall'ad della fondazione, Vincenzo Novari.

È la prima volta nella storia che l'emblema dei Giochi viene scelto dalle persone e dagli appassionati di sport con una votazione popolare online. L'evento di presentazione, che vedrà collegati la sede milanese della Fondazione Milano Cortina 2026 e il Salone d'Onore del Coni di Roma, sarà presieduto da Giovanni Malagò, presidente del Coni e della fondazione Milano-Cortina 2026, e dall'ad della fondazione, Vincenzo Novari.