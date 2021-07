Domenica 27 luglio è il giorno del debutto della Vela alle Olimpiadi di Tokyo. Vela che fa base al porto olimpico di Enoshima, in una piccola isola a una cinquantina di chilometri da Tokyo. I campi di regata sui quali si corre contemporaneamente sono sei con il valore aggiunto che se il tempo è buono offrono una bella vista sul Monte Fuji, uno dei simboli del Giappone.

E già domenica scendono in acqua gli atleti azzurri del Windsurf Mattia Camboni e Marta Maggetti e Silvia Zennaro nel Laser femminile.

Per i Laser Radial che disputano 2 prove in sequenza e per i Windsurf RS:X maschili, che ne corrono 3 l’avvio delle operazioni di partenza è previsto alle 12:05, le 5:05 italiane. Nel pomeriggio via ai Windsurf RS:X femminili, anche loro con 3 prove.

Le previsioni meteo? Per domenica 25 è prevista una brezza termica da Nord Est, quindi da terra, quindi molto oscillante nella direzione, tra 10 e 16 nodi, in aumento. Condizioni che nei giorni successivi saranno però influenzate dal passaggio di un tifone, con il vento che diventerà parecchio forte, oltre i 20 nodi.

La vela ai Giochi è presente con 10 discipline, o meglio classi. In ciascuna il numero di equipaggi ammessi è limitato e le nazioni che si sono guadagnate il pass olimpico possono schierare un solo equipaggio per disciplina.

L’Italia corre in 6 classi:

Laser Radial con la chioggiotta Silvia Zennaro ( Fiamme Gialle),

Windsurf RS:X Maschile con Mattia Camboni da Civitavecchia, ( Fiamme Azzurre)

Windsurf RS: X Femminile, con la cagliaritana Marta Maggetti (Fiamme Gialle)

470 maschile con i romani Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare)

470 femminile con le romane Elena Berta e Bianca Caruso ( Aeronautica Militare e Marina Militare)

Nacra 17 con il trentino Ruggero Tita e la romana Caterina Banti ( Fiamme Gialle e CC Aniene)



Un totale di 9 atleti che si sono selezionati a conclusione di una lunga marcia durata cinque anni anziché quattro a causa del Covid

Da notare che rispetto ad altre regate, anche di livello mondiale, le competizioni olimpiche hanno relativamente poche barche al via. La classe con più concorrenti è il Laser Radial, con 44 concorrenti, mentre le altre vanno dai 25 e 27 del Windsurf maschile e femminile ai 19 e 21 dei 470 maschile e femminile, ai 19 dei Nacra 17. Una particolarità che rende le sfide molto più impegnative. Non ci sono team “materasso” , gli equipaggi sono tutti al top e ogni minimo errore, incidente o distrazione, sono fatali.

Le Classi Olimpiche disputeranno le loro regate fino al 4 agosto.

Per il Windsurf sono previste 12 prove (4 giorni di gara con 3 prove ciascun giorno). I primi 10 classificati disputeranno la Medal Race i risultati della quale, come per tutte le classi, contano doppio e assegnano le medaglie.

Per il Laser Radial sono previste 10 prove in 5 giorni (due al giorno) più la Medal Race finale il 4 agosto.

Per i 470 sono previste 10 regate in 5 giorni (due al giorno) più la Medal Race finale il 4 agosto.

Per i Nacra 17 sono previste 12 regate (4 giorni di gara con tre prove al giorno). La Medal Race tra i top-10 è martedi 3 agosto.

L’Italia ha vinto nella sua storia ai Giochi 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 8 di bronzo.

Gli Ori sono quelli dell’ 8 metri Stazza Internazionale Italia nel 1936 a Berlino, quello di Tino Straulino e Nicolò Rode con la Star a Helsinki nel 1952 e quello di Alessandra Sensini con la tavola Mistral a Sydney nel 2000.

Gli Argenti sono di Straulino –Rode in Star nel 1956 a Melbourne, di Luca Devoti in Finn nel 2000 a Sydney e di Alessandra Sensini in tavola RS:X a Pechino nel 2008.

I Bronzi sono di Alessandra Sensini in tavola Mistral ad Atlanta 1996 e Atene 2004; di Dodo Gorla e Alfio Peraboni in Star a Mosca 1980 e Los Angeles 1964; di Cosentino in Dragone a Napoli 1960, di Cavallo- Gargano in Star a Città del Messico nel 1960 dove anche Fabio Albarelli vince il bronzo in Finn e di Diego Romero in Laser a Pechino 2008. Ed è dal 2008 che l’Italia non vince medaglie nella vela

.