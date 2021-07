Elisa e Odette stavano lì e lì le abbiamo ritrovate. Per Mirko invece è la prima volta. Ma tutti e tre sul podio olimpico ci stanno benissimo con i loro bronzi al collo. E probabilmente per nessuno dei tre sarà l’ultima volta. Mirko Zanni ha scoperto il dolce sapore della medaglia. Elisa Longo Borghini e Odette Giuffrida hanno dimostrato che ripetersi è possibile, anche se la romana ha fatto un passettino indietro sul podio, che comunque non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati