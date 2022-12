Aktis Acquachiara-Canottieri Napoli, la carica dell'ex Tozzi per il derby

Il derby della Scandone. La sesta giornata del girone Sud riserva il confronto tra Olympic Roma e Lazio Nuoto e prevede nell’interessante palinsesto il big match tra Aktis Acquachiara e Canottieri Napoli. Sale la febbre del sabato sera a Fuorigrotta, dove l'ultima sfida della serie A2 si gioca alle ore 19.

Da verificare le condizioni di Gianluca Cappuccio. L’esito della risonanza alla mano destra decreterà la presenza del classe 1992 in porta. In alternativa già pronto Francesco Altomare, che ha ben figurato contro il Latina. Indisponibile Geremia Massa.

Tuffo nel recente passato per Vincenzo Tozzi. «Sarà una gara dalla prima parte contratta, dove le squadre si studieranno. Uscirà, poi, una bella partita», spiega alla vigilia il classe 1999. Acquachiarini a 8 punti in classifica, giallorossi a 12, alle spalle di Roma Vis Nova e Rari Nantes Florentia a punteggio pieno. «Biancazzurri molto dinamici e duttili, sono giovani e hanno voglia di fare», avverte il pallanuotista di Pomigliano. «Noi siamo un bel gruppo compatto», afferma il numero 10.

A carte coperte. Non si sbilancia Tozzi, né svela il modo in cui i ragazzi del Molosiglio hanno preparato la stracittadina. «Risponderò soltanto sabato 10 dicembre alle ore 21, dato che i miei ex compagni leggeranno sicuramente questa intervista». Capitan Ciro Alvino e soci «sono ragazzi che conosciamo bene, come loro conoscono noi», avverte l’ex di turno.

Strategia. «Dobbiamo mantenere la calma durante i quattro periodi di gioco, non rischiare in fase di transizione e far perdere fiducia ai biancazzurri: l’emotività può fare la differenza nei derby», asserisce Tozzi.

Indicazioni. «Enzo Massa ci ha detto di goderci queste partite, scrollandoci di dosso la pressione che le altre squadre ci attribuiscono», chiarisce il player canottierino. «Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, se non a noi stessi. Siamo ragazzi giovani come quelli dell’Acquachiara, non dobbiamo fare altro che divertirci e far divertire chi sarà sugli spalti», conclude Vincenzo Tozzi (nelle foto di Gianluca Madonna).