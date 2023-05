Aktis Acquachiara-Ischia 11-11, derby spettacolare alla Scandone

Ad armi pari. Entusiasma il derby alla Scandone e non solo per i 22 gol messi a referto. Match che impreziosisce la 21esima giornata di A2 e definisce meglio la griglia nel girone Sud. Aktis Acquachiara-Ischia Marine Club termina 11-11 (parziali di 4-3, 4-2, 1-3, 2-3) con le triplette di Erik Adam e Giacomo Saviano.

«Derby intenso. Alta la posta in palio per i gialloblu. Abbiamo onorato il confronto», dichiara Walter Fasano. «Potevamo fare decisamente meglio nella seconda parte di gara», ammette l’allenatore salernitano, che ha dato ampio minutaggio ad un gruppo di giovani. «Ha esordito Davide Cielo», osserva il coach classe 1977. «Buona prestazione, nonostante gli errori in attacco», conclude Fasano.

«Raccogliamo un punto prezioso che ci dà il passaporto per i playout. Siamo in attesa di conoscere il nostro avversario», dice mister Fabio Coda.

Cronaca. Il centroboa di Portici primo marcatore dell'incontro (0-1). Pareggia Giovangiuseppe Di Leva (1-1). Va in scena la sfida tra 6: Ernesto Serino per l’1-2, Diego Musacchio per il 2-2. Commette fallo Carlo Simonetti e l'Acquachiara guadagna rigore, trasformato da Fabio Angelone (3-2): primo vantaggio biancazzurro. Allunga Daniele De Gregorio (4-2) con Mimmo Mattiello che accorcia (4-3). Lorenzo Lindstrom tiene agganciati i suoi.

Nel secondo tempo ancora Saviano protagonista: la mette dentro (4-4) dopo 1’05”. Sale in cattedra l’ungherese Adam con la sua doppietta (6-4) e Mattiello prova a ricucire lo strappo (6-5). Le finte ripetute e la linguaccia di Mattia Fortunato disorientano la retroguardia ischitana (7-5). Schiaccia e segna Michele Gargiulo, che esulta con il pugno destro al cielo (8-5 e massimo vantaggio biancazzurro).

Si accende il confronto nel terzo quarto. Mario Coda suona la carica e firma l'8-6. Adam ristabilisce il +3 (9-6). Il tiro teso di Simonetti provoca il 9-7. Mattia Rocchino (nella foto di Gianluca Madonna) si fa respingere l'alzo e tiro, mentre Serino porta i suoi sul -1 (9-8). Coglie la base del palo De Gregorio.

Nell’ultima frazione Rocchino infila il 10-8. Lo scugnizzo di Soccavo delizia il rumoroso pubblico acquachiarino, anche se la sua beduina finisce sulla traversa. Segue il tocco dolce di Mario Coda (10-9) e il disappunto di Walter Fasano viene sanzionato con il cartellino giallo. L’uno-due vincente tra De Gregorio e Rocchino sancisce l’11-9 a 3'36". Finale di marca gialloblu. A 180 secondi esatti dal termine Giuseppe Barberisi griffa il -1, infine Saviano cala l’11-11 e scatta la torcida (2'08"). La parata di Lindstrom su Rocchino chiude il confronto.