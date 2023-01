Aktis Acquachiara-Olympic Roma, il ritorno di Fiorillo alla Scandone

Lunch match. Ad aprire il palinsesto sportivo del sabato clorato sarà Aktis Acquachiara-Olympic Roma (ore 13). Nel girone Sud dopo il terzetto di testa, composto da Roma Vis Nova, Rari Nantes Florentia e Canottieri Napoli, si trovano giallorossi e biancazzurri, divisi in griglia da due lunghezze soltanto. Quello della nona giornata alla Scandone si annuncia un crocevia importante per il prosieguo stagionale di entrambe le compagini.

«Sarà una sfida molto difficile, perché l’Olympic è una squadra attrezzata per giocarsi i playoff», dichiara alla vigilia il tecnico salernitano Walter Fasano. «Gli ultimi risultati hanno dimostrato che i capitolini hanno compiuto risultati importanti». E il figlio e nipote d’arte Enrico Calcaterra si è messo particolarmente in luce con i 7 gol rifilati alla Vela Nuoto Ancona sabato scorso. Inoltre ritorna a Fuorigrotta l’oro olimpico a Barcellona 1992 e non solo il capitano del Posillipo e del Settebello vincitutto.

«Sarà un piacere incontrare Mario Fiorillo, che ha scritto come altri la storia della pallanuoto», afferma Fasano. Organico biancazzurro senza incerottati né indisponibili. «Siamo al completo». Capitan Ciro Alvino e compagni puntano ad imporsi tra le mura amiche. «Sarà un banco di prova per il nostro percorso di crescita», conclude il coach dell’Aktis (nella foto di Gianluca Madonna).