Aktis Acquachiara-Roma Vis Nova 8-10, Rocchino si inchina alla capolista

Soffre ma tiene testa. Rientra in partita e non molla. Perde ma non sfigura. Combatte ed esce tra gli applausi. L’Aktis Acquachiara concede strada alla capolista Roma Vis Nova, che passa alla Scandone 8-10 (parziali di 0-3, 3-3, 2-3, 3-1).

Imbattuta da 12 giornate, la corazzata di Alessandro Calcaterra continua ad inanellare vittorie. Cala il poker Andrea Poli, si difendono con una tripletta Michele Gargiulo e con una doppietta Mattia Rocchino (nella foto di Gianluca Madonna). Prestazione positiva per i biancazzurri, nonostante il passivo maturato nel primo parziale.

Il ko a Fuorigrotta non scompagina i piani di crescita dei ragazzi di Walter Fasano. Aktis quinta forza del girone Sud a pari punti con Latina e Lazio (14). E proprio con i biancocelesti sabato 25 febbraio (ore 18.30) andrà in scena il 13esimo turno della serie A2.