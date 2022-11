Ancona-Aktis Acquachiara, biancazzurri desiderosi della rivincita

Sulle ali dell’entusiasmo. Si presentano così capitan Ciro Alvino e compagni, dopo la bella vittoria maturata a Fuorigrotta contro la Lazio (13-12). Sugli scudi Mattia Rocchino con la cinquina messa a segno tra le mura amiche. Morale alto per l’Aktis Acquachiara, che affronta per la terza giornata di serie A2 la Barbato Design Vela Ancona (ore 16).

«I ragazzi stanno bene. Mancherà ancora il centroboa ungherese Erik Adam (2003)», spiega alla vigilia il tecnico Walter Fasano. «Abbiamo lavorato discretamente in settimana. Giocheremo a viso aperto anche questa gara», assicura l’allenatore salernitano. Obiettivo riscatto per gli acquachiarini, che intendono cancellare il ko (11-8) dello scorso torneo, che complicò non poco il discorso salvezza.

«La piscina del Passetto è un campo impegnativo», annuncia Fasano. Servirà concentrazione. «Conosciamo gli avversari e cercheremo di migliorare gli errori commessi alla Scandone contro i biancocelesti», conclude il coach dell’Aktis (nelle foto di Gaetano Nardone-Mfsport).

Fanalino di coda. Nel girone Sud marchigiani a zero punti, reduci da due sconfitte consecutive: 6-9 contro la Rari Nantes Florentia e 11-7 con Civitavecchia. Biancazzurri desiderosi di cogliere il primo successo stagionale in trasferta.