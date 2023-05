Ancona-Canottieri 10-13, vittoria dedicata a Fofò Buonocore

«Dedichiamo la vittoria ad Alfonso Buonocore, il nostro Fofò, simbolo della Canottieri Napoli». Unanime il cordoglio espresso da capitan Biagio Borrelli e compagni, che hanno onorato al meglio l’ultimo impegno della regular season. Trasferta positiva per i ragazzi di Enzo Massa, che hanno superato la Vela Nuoto Ancona 10-13 (parziali di 1-4, 2-3, 3-2, 4-4). Griffa il poker Gianluca Confuorto, cala il tris il centroboa di Ponticelli, doppiette per Geremia Massa e Vincenzo Tozzi, un gol per Domenico Mutariello.

«Ci voleva proprio questo successo. Una bella vittoria che riscatta il ko con la Lazio, soprattutto per il morale in vista dei playoff», dice il bomber di giornata. «Abbiamo prevalso in un campo difficile contro una squadra ostica, che ha provato il tutto per tutto a vincere la loro ultima partita in casa», osserva il centrovasca-goleador. «Nella settimana scorsa ci siamo rilassati un po’ troppo, anche se in fase di carico. Stavolta abbiamo resettato, trattandosi dell’ultimo test ufficiale in vista della semifinale playoff», afferma Confuorto (nella foto di Gianluca Madonna).

«E’ stato un buon match, prove generali in vista dei playoff», asserisce soddisfatto Borrelli, che assicura. «Siamo pronti per la sfida contro Torino 81». Sabato 20 maggio il primo duello. «Abbiamo sperimentato gli schemi che adotteremo contro i piemontesi.

Diremo certamente la nostra», avverte il leader canottierino.

Ruolino di marcia interessante. Gianluca Cappuccio e soci hanno totalizzato ben 16 vittorie, acciuffando 2 pareggi e rimediando 4 sconfitte per un bottino di 50 punti, che valgono il terzo posto in classifica, già conquistato matematicamente da due giornate. Obiettivo tornare nella massima serie dopo tre anni di assenza.

Con una partenza lanciata i pallanuotisti del Molosiglio scavano il solco e si portano all’intervallo lungo sul 3-7. Contengono il ritorno dei marchigiani nel terzo periodo, non corrono pericoli negli ultimi otto minuti. In porta subentra Francesco Altomare.