Ancona-Canottieri, tra festa scudetto e playoff

Napoli, Canottieri, playoff. Sono questi i temi trattati da Geremia Massa alla vigilia della sfida con la Vela Nuoto Ancona, ultima giornata della regular season. Domani pomeriggio (ore 16) i giallorossi saranno impegnati nelle Marche, occasione di immediato riscatto dopo il ko maturato con i biancocelesti a Fuorigrotta.

«Ho gioito e sono stato felicissimo per il tricolore del Napoli, finalmente conquistato dopo 33 anni», racconta il pallanuotista classe 1990, nato nell’anno del secondo scudetto azzurro, messo in bacheca nell’era Maradona. «Esattamente cinque giorni dopo la mia nascita», tiene a precisare l’attaccante del Molosiglio.

«E’ stato fantastico vedere le lacrime di papà», asserisce Geremia Massa. «Sono stati giorni di festa incredibili, così come vedere la città colorata d’azzurro nelle strade che percorro tutti i giorni da Bacoli a Napoli.

Meraviglioso a dir poco», afferma il giocatore in calottina.

«Ho preso parte ai festeggiamenti post Udinese e al Maradona in occasione della gara con la Fiorentina. E’ stato bellissimo partecipare alla celebrazione dei campioni in uno stadio dipinto d’azzurro con le bandiere. Uno spot bello per il calcio e lo sport in generale», assicura Massa, tifoso dell’Inter, cresciuto nel mito di Ronaldo.

Semifinale Champions. «Mercoledì sera ho goduto per questo momentaneo vantaggio nell’euroderby. Sogno Istanbul possibile», avverte.

Pianeta clorato. «Affrontiamo domani l’ultimo impegno della regular season contro la Vela Nuoto Ancona. Non abbiamo nulla da chiedere, perché abbiamo consolidato il terzo posto».

Playoff. «Lavoriamo da un paio di settimane in vista della sfida con il Torino. Abbiamo aumentato i carichi di lavoro e si è notato nella gara con la Lazio, dove è emerso l’approccio mentale sbagliato», osserva Massa.

Luci ed ombre. «Organico immutato senza Luca Baldi e Antonio Vitullo, avvicendati da Marcello Calì e Stefano Mauro, che purtroppo si è infortunato. Abbiamo espresso un buon gioco. Contiamo di disputare playoff alla nostra altezza», conclude fiducioso Massa (nella foto di Gianluca Madonna).