Anzio Waterpolis-Check up Rari Nantes Salerno, in palio la salvezza

Nicola Cuccovillo e Simone Santini. Un attaccante mancino classe 1994 e un portiere classe 1997. Sono i due ex della gara, che domani affronteranno i giallorossi allo Stadio del Nuoto (ore 20). In palio la salvezza tra l’Anzio Waterpolis di Roberto Tofani e la Check up Rari Nantes Salerno di Luca Malinconico.

Capitan Michele Luongo e compagni si giocheranno la permanenza in A1 proprio dove quattro anni fa conquistarono la promozione nella massima serie (giugno 2019).

Finale playout. «Sappiamo che l’Anzio è una squadra forte ed ha raccolto meno di quello che meritava», spiega alla vigilia il tecnico rarinantino. «Per entrambe le compagini si pensava ad altri obiettivi stagionali», dice Malinconico. «Abbiamo ricaricato le pile dopo le partite con la De Akker Bologna e siamo pronti a scendere in acqua», assicura l’allenatore salernitano.

Gara 2 in calendario sabato 20 maggio alla Simone Vitale (ore 18.30). Eventuale bella venerdì 26 maggio (ore 20).