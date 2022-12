Bogliasco-Salerno 5-8, i giallorossi si rilanciano con capitan Luongo

Due napoletani regalano i primi vantaggi. L’ex posillipino Zeno Bertoli è il marcatore che sblocca il punteggio in superiorità numerica (0-1). L’ex canottierino Umberto Esposito fissa il +1 giallorosso (2-3). Il mancino siciliano Valentino Gallo riporta avanti i suoi a 9 secondi dall’intervallo lungo (3-4). Da questo momento in poi la Check up Rari Nantes Salerno mette le ali e il turbo, costruisce un break prezioso quanto pesante (0-4) con la doppietta di capitan Michele Luongo e la segnatura dello spagnolo Alberto Barroso Macarro (3-7). I ragazzi di Matteo Citro battono 5-8 Netafim Bogliasco 1951 (parziali di 2-1, 1-3, 1-3, 1-1), colgono il secondo successo consecutivo e si rilanciano in classifica.

Nona giornata amica. «Siamo contentissimi per aver superato una squadra alla portata», dichiara orgoglioso il leader della Rari Nantes Salerno. «Ci tenevamo a continuare la bella prestazione del derby con il Posillipo e rilanciarci in maniera importante in classifica», asserisce soddisfatto Luongo. «Volevamo fare bottino pieno in queste due partite e ci siamo riusciti», ammette l’attaccante di Genova. «Il Bogliasco è una squadra pericolosa, se tenuta punto a punto. Ci siamo costruiti un break e non abbiamo tenuto il match in bilico fino alla fine. Siamo stati bravi con una difesa attenta e abbiamo preso pochi gol», ricorda il numero 2 giallorosso.

Condotta di gara perfetta, senza sbavature. «Siamo stati compatti dietro e cinici a sfruttare delle occasioni nel momento topico della partita. Abbiamo messo a segno gol pesanti e abbiamo controllato in maniera agevole l’incontro», chiarisce il giocatore classe 1986. «Sono tre punti pesanti, perché maturati in trasferta. Ci danno morale e una bella spinta in griglia», ribadisce l’attaccante ligure.

Decimo turno. «Ci presentiamo col morale alto all’ultimo impegno stagionale prima della sosta natalizia contro il Telimar Palermo. Sarebbe bello farci un bel regalo di Natale alla Vitale, anche se la qualità dei siciliani è alta» auspica Luongo. Sabato 17 dicembre (ore 14.30) tra le mura amiche. «Giochiamo in casa e vogliamo far valere le nostre ragioni. Il calendario ci ha permesso di compattarci e migliorare gli automatismi».

Le vent nous portera. «Siamo in crescita e in un buono stato mentale e di forma. Cercheremo di fare una grande prestazione con il Palermo e proveremo a fare risultato anche con gli isolani», conclude Luongo.

Gestione convincente delle superiorità numeriche (4 su 5). «Partita molto dura con tanti scontri al limite. Siamo stati bravi a non perdere la testa e a difendere bene sia a uomini pari che in inferiorità», afferma il tecnico Matteo Citro. «Siamo in crescita e queste due vittorie consecutive fanno morale e ci consentono di uscire da un periodo molto complicato senza piscina, con infortuni e risultati negativi», chiosa l’allenatore rarinantino (nelle foto di Carlo Rinaldi).