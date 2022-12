Bogliasco-Salerno, i ragazzi di Citro per dare continuità al percorso

Nona giornata. Ripartono dalla vittoria nel derby capitan Michele Luongo e compagni. Alla Vassallo i giallorossi si misureranno contro la neopromessa Netafim Bogliasco 1951 (ore 15). Sarà assente Donato Pica, che si è operato lunedì scorso al ginocchio destro e rientrerà direttamente nel 2023.

Check up Rari Nantes Salerno. «Andiamo in un campo molto caldo contro una squadra affamata di punti, che in casa vuole costruire la propria salvezza», spiega alla vigilia il tecnico Matteo Citro, che invita i suoi a non distrarsi. «Dobbiamo essere bravi a metterci subito alle spalle il successo maturato nel derby con il Posillipo ed essere pronti ad affrontare un’altra battaglia con fame e determinazione», avverte l’allenatore classe 1981.

Difficoltà stagionali. «Ci siamo allenati soltanto giovedì mattina per preparare la gara ed oggi siamo già in partenza», osserva il coach rarinantino. Finalmente i giallorossi sono rientrati alla Simone Vitale dopo 45 giorni di indisponibilità e conseguenti vicissitudini. «È stato bello mercoledì sera ritrovare la nostra piscina ed il nostro pubblico: siamo tornati a vivere emozioni speciali», ricorda. «Il presidente Enrico Gallozzi è stato molto felice del risultato», conclude Matteo Citro.

Bogliaschini a 4 punti in classifica, frutto dell’unica vittoria ai danni della De Akker Bologna (13-12) e del pareggio con il Nuoto Catania (11-11).