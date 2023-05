Bologna-Salerno, al via la semifinale playout

Al via i playout. Capitan Michele Luongo e compagni saranno chiamati domani sera (ore 20.30) a misurarsi con la De Akker Bologna. Trasferta impegnativa per la Check up Rari Nantes Salerno, allenata da Luca Malinconico. Alla Longo il primo round salvezza.

«Si torna finalmente in vasca per la semifinale gara 1», spiega alla vigilia il successore di Matteo Citro in panchina. «Abbiamo preparato questo appuntamento nel modo giusto e siamo pronti ad onorare al meglio i nostri colori», assicura il coach giallorosso.

Precedenti rossoblu. «C'è massimo rispetto nei confronti della De Akker: ci ha già battuti due volte in campionato e avrà il vantaggio di giocare la prima ed eventuale terza in casa», ricorda il tecnico rarinantino. Dirigeranno l’incontro Fabio Brasiliano e Alberto Rovida.

«Ad ogni modo siamo consapevoli delle nostre capacità ed abbiamo voglia di andarcela a giocare», conclude Malinconico. Partenza domattina in treno.