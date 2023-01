Brescia-Posillipo, alla Mompiano inizia il girone di ritorno

Prima di ritorno. Nell’ultimo sabato di gennaio il Posillipo è chiamato ad una sfida impari e dall’esito scontato. Misurarsi con il Brescia vicecampione d’Italia può rappresentare un modo per perfezionare i meccanismi di gioco in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.

«Domani giochiamo contro una squadra che è più forte rispetto alla classifica che ha. Sono organizzati e hanno ottimi stranieri», spiega alla vigilia Vincenzo Renzuto Iodice, ex della partita, campione del mondo e Collare d’oro al merito sportivo. Alla Mompiano (ore 15) Sandro Bovo, grande protagonista a Barcellona 1992, dovrà probabilmente rinunciare a Vincenzo Dolce (nella foto di Iza Piacentini), altro ex rossoverde, vincitore insieme al suo omonimo anche dell’Euro Cup nel 2015.

«Appare superfluo sottolineare l’alto coefficiente di difficoltà della gara contro Brescia», ammette Roberto Brancaccio. Non sarà della 14esima giornata lo squalificato Giuliano Mattiello. «In questi giorni abbiamo sicuramente risentito delle energie mentali e fisiche spese nelle precedenti quattro gare di campionato disputate in dieci giorni», avverte il tecnico posillipino. «Ciò nonostante affrontiamo la trasferta di Brescia consapevoli di fare del nostro meglio», assicura l’allenatore napoletano.

All’andata (22 ottobre 2022) i lombardi s’imposero 11-3 a Fuorigrotta.