Brescia-Salerno 15-13 con la cinquina di Valentino Gallo

Segnali positivi. Il distacco è minimo e sintetizza l’incontro della Mompiano. Vanno a segno i salernitani Mario Del Basso (una marcatura) e Vincenzo Dolce (due reti). Cinquina per il mancino Valentino Gallo, prima doppietta in giallorosso per il croato Ivan Vrbnjak. Vincono i vice campioni d’Italia tra le mura amiche e Brescia-Rari Nantes Salerno termina 15-13 (parziali di 5-2, 5-3, 4-3, 1-5).

Capitan Michele Luongo e soci si fermano ad un’incollatura da una delle squadre più forti d’Europa. Un risultato che è segno dell’ottimo lavoro che i rarinantini stanno portando avanti in allenamento e che è solo l’inizio di un percorso di crescita collettivo. La squadra si sta amalgamando molto bene sotto la nuova direzione di mister Christian Presciutti, che tornava a Brescia per la prima volta nella nuova veste di allenatore, dopo 10 anni da capitano della squadra lombarda.

Assente per infortunio il bomber croato Antun Goreta, ancora bloccato a causa di una frattura alla mano sinistra, procuratasi durante il Torneo Fritz Dennerlein a Vico Equense, vinto dal club presieduto da Enrico Gallozzi nel derby campano con il Posillipo.

«Abbiamo debuttato contro una squadra di altissimo livello e ho apprezzato molto l’atteggiamento dei miei ragazzi. Hanno dato il massimo fino alla fine», dice l’allenatore classe 1982. «La partita ha regalato spettacolo al pubblico presente alla Mompiano. È stato un match divertente, con molti gol, meno da allenatore, perché dobbiamo crescere in fase difensiva», osserva Presciutti.

«La difesa deve diventare la nostra forza, sappiamo che c'è margine di miglioramento. D’altro canto, avevamo di fronte una grandissima squadra, con dei giocatori importanti che sanno sfruttare ogni minimo errore», ricorda il coach alla prima esperienza in panchina. «La gara di oggi ci ha permesso di capire dove ancora possiamo migliorare e dove concentrare il nostro lavoro in vista delle prossime gare. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi, della loro determinazione e dell’atteggiamento che hanno avuto», conclude Presciutti, proiettato al prossimo impegno. «Ora ci prepareremo al meglio per la sfida di mercoledì 4 ottobre alla Vitale contro l'Ortigia».