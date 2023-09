Brescia-Salerno con il ritorno di Presciutti alla Mompiano

Un ritorno a casa. Da avversario questa volta e in una nuova veste. Alla Mompiano Christian Presciutti si presenterà da tecnico della Rari Nantes Salerno, pronto ad affrontare il suo recente passato, ovvero il Brescia. Debutto in trasferta per capitan Michele Luongo e compagni domani pomeriggio (ore 15) contro i vice campioni d’Italia.

Dopo il pass staccato per le Final Eight di Coppa Italia e la vittoria del Torneo Fritz Dennerlein a Vico Equense, scatta la regular season. «Finalmente inizia il campionato. Abbiamo lavorato molto e i ragazzi non vedono l’ora di giocare, inizieremo subito in un campo difficile come quello di Brescia, una squadra che, se ha rinnovato molto, rimane, a mio avviso, un gradino sopra le altre», spiega il plurititolato pallanuotista, per 10 anni capitano della formazione lombarda.

«Affronteremo questa partita come un’importante tappa del nostro percorso di crescita, consapevoli che sarà difficile, ma è anche nella difficoltà che si cresce.

Quindi è esattamente quello di cui abbiamo bisogno», conclude il classe 1982.