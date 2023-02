Canottieri-Ancona, la carica di Raia alla Scandone

Alla Scandone l’ultima di andata. Nel primo sabato di febbraio (ore 18) capitan Biagio Borrelli e compagni potranno contare sull’apporto prezioso di Gianluca Confuorto, ristabilitosi dall’influenza, assente nella gara con la Lazio.

«Canottieri Napoli-Vela Nuoto Ancona sarà una partita ostica», spiega alla vigilia Vincenzo Raia. «Dobbiamo vincere a tutti i costi. Non ci sono attenuanti né alibi: dobbiamo portare assolutamente il risultato a casa, per chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione». Suona la carica il classe 2004.

Va stretto il pari con i biancocelesti. «Con la Lazio abbiamo giocato bene i primi due tempi ma siamo calati nella seconda parte dell’incontro. Non siamo riusciti a mettere dentro due palloni importanti per chiuderla in superiorità numerica nelle occasioni finali, che poi hanno pesato a tre minuti dalla sirena». E’ mancato quel pizzico di furbizia, tipico dei partenopei. «Dal possibile 7-10 siamo passati al 9-9», ricorda il pallanuotista napoletano.

Giallorossi terzi in griglia. «I punti iniziano a pesare molto. Ogni match sarà fondamentale da qui in avanti . Siamo tenuti a vincere e a dare qualcosa in più», argomenta il giocatore canottierino. «Dopo l’esperienza maturata con l’Ischia Marine Club, sono contentissimo di essere tornato nuovamente al Molosiglio, dove ho ritrovato diversi compagni delle giovanili come Domenico Mutariello, Luca Orlando e Antonio Florena.

La terza forza del girone Sud punta sui giovani. «Il tecnico Enzo Massa ci sta dando tanta fiducia. Stiamo lavorando bene, cercando di ripagare le possibilità che ci dà il mister e dando una mano alla squadra», conclude Raia (nella foto di Gianluca Madonna).