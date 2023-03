Canottieri Napoli-Acquachiara 12-9, il derby è giallorosso

Canottieri Napoli rock, Aktis Acquachiara pop. Il derby di A2, che segue quello tra Posillipo e Check up Rari Nantes Salerno (10-6), regala altrettante emozioni e dispensa spettacolo. Prevalgono capitan Biagio Borrelli e compagni 12-9 (parziali di 4-2, 3-1, 1-4, 4-2) sui biancazzurri, vera rivelazione del girone Sud.

Restano agganciati al treno di testa i giallorossi, che non concedono sconti ai cugini alla Scandone. Il pubblico apprezza la stracittadina diretta in maniera impeccabile dall coppia arbitrale composta da Antonio Guarracino e Francesco Vildacci. Finisce pari il duello tra goleador con Gianluca Confuorto e Fabio Angelone, entrambi artefici di un poker.

Cronaca. 47 secondi servono a sbloccare il match con Confuorto primo marcatore. Finta e gol di Geremia Massa ed ecco servito il 2-0. Il famelico centrovasca numero 5 arrotonda il risultato dopo l'errore sottomisura di Vincenzo Raia (3-0). Accorcia per l'Acquachiara l'ungherese Erik Adam (3-1). Il tarantino Luca Orlando ristabilisce il +3 (4-1). Attaccano gli acquachiarini, che costringono Antonio Florena a cagionare il rigore realizzato da Fabio Angelone (4-2). Il tecnico Enzo Massa catechizza il neoingegnere Marcello Cali'.

Il secondo tempo si apre con la traversa di Mattia Fortunato. Il fndente in diagonale di Orlando vale il 5-2. Prova a stare in scia la formazione «ospite», che guadagna un altro rigore: troppa veemenza nell'esecuzione con il palo interno di Daniele De Gregorio. Appone la sua firma Borrelli sul derby (6-2). Non e' da meno Cali' (7-2). Di forza ribadisce in rete Adam (7-3). Alza le mani per scusarsi Walter Fasano: richiesta di timeout sul gol dei suoi. La Canottieri tenta di implementare il vantaggio ma i biancazzurri si difendono bene: 7-3 il punteggio dopo 16 minuti.

Nel terzo tempo Fabio Angelone infiamma il pubblico biancazzurro (in prevalenza femminile): 7-4. La traversa di Adam precede un'altra marcatura del numero 5 acquachiarino. Scattano in piedi i tifosi del Frullone per il 7-5. Break e penalty ancora con Angelone in stato di grazia (7-6). Massimo sforzo profuso e Mattia Fortunato pareggia (7-7). Ci pensa Confuorto a dare fiato ai suoi e alle trombe giallorosse dai cinque metri (8-7).

Fasano carica i suoi. Vincenzo Tozzi segna ma non esulta (9-7) in superiorità. Si ripete a stretto giro l'ex di turno nel quarto tempo (10-7). Orlando piazza a 2'16" un altro colpo dei suoi (11-7). I pallanuotisti del Molosiglio ritrovano verve e la via del gol. Chiama timeout l'allenatore di Salerno a 2' dal gong, sfruttato al meglio da Fortunato (11-8). Si procura un rigore di esperienza Geremia Massa: provvede il cecchino infallibile Confuorto (12-8). De Gregorio chiude la contesa a 29 secondi (12-9).

«Abbiamo pagato un approccio sbagliato e me ne assumo la responsabilità», dice Fasano. «Abbiamo giocato male e i ragazzi non hanno colpe», ribadisce il coach dell'Aktis. «Poi ho rivisto la squadra che mi piace con un parziale di 0-5. Abbiamo ripreso il match, ma abbiamo speso molto», ammette il tecnico biancazzurro. «Canottieri compagine di qualità. La sconfitta ci può stare. I ragazzi stanno facendo un grande campionato, dimostrando di giocarsela con le prime della classe», esterna orgoglioso Fasano.

«Abili a costruire il vantaggio, poi abbiamo consentito il ritorno dell'Acquachiara, infine distanziati di nuovo gli avversari di turno», la disamina di Enzo Massa (nelle foto di Gennaro Madonna).