Canottieri Napoli-Ancona 17-9 con la cinquina di super Confuorto

Canottieri Napoli travolgente. «In settima ci siamo detti che dovevamo ripartire dopo il ko con la Roma Vis Nova e l’inaspettato pareggio esterno con la Lazio». Svela un retroscena interessante Gianluca Confuorto, protagonista indiscusso ancora una volta alla Scandone. Il centrovasca classe 1998 ha tramortito con la sua cinquina la Vela Nuoto Ancona, quasi doppiata nel punteggio: 17-9 (parziali di 6-2, 3-0, 5-3, 3-4).

«Eravamo molto motivati per questo impegno tra le mura amiche e ci siamo allenati bene», spiega il pallanuotista giallorosso. «Siamo partiti forte, poi siamo stati agevolati dalla brutalità». Espulso Mattia Milletti nel primo tempo e strada in discesa. Gianluca Cappuccio ha parato un rigore a Diego Bartolucci.

«Abbiamo allungato e ci siamo portati sul 9-2», tiene a precisare l’infallibile cecchino anche dai cinque metri. «Stavolta siamo stati bravi a gestire fino alla fine», osserva entusiasta. Superiorità numeriche sfruttate alla perfezione: 7 su 7. E’ uscito per limite di falli il tarantino Luca Orlando nel quarto periodo. Non sono mancate le doppiette di Geremia Massa, Biagio Borrelli, Alessandro Zizza e dei due Vincenzo, Raia e Tozzi. Singole marcature di Antonio Florena, Domenico Mutariello. Per gli ospiti il poker di Simone Pantaloni.

«Il reset ci è servito, considerate le due ultime prestazioni negative. Bravi tutti. Abbiamo una settimana per ricaricare le pile e cominceremo il girone di ritorno contro il Pescara sabato 18 febbraio a Fuorigrotta», conclude soddisfatto Confuorto (nelle foto di Gianluca Madonna).