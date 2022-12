Canottieri Napoli-Ischia Marine Club 14-9, giallorossi imbattuti alla Scandone nel 2022

Imbattuta. Non ha mai perso alla Scandone nel 2022 la Canottieri Napoli. E il derby con l’Ischia Marine Club diventa l’occasione migliore per onorare la memoria del compianto mancino Marco Pirone, gloria giallorossa che ha portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa. Martedì 27 dicembre (ore 11.30) verrà celebrata una messa nella chiesa di Santa Maria Assunta di Costantinopoli di Bellavista, in via Posillipo 112, per volere dei suoi fratelli Sergio, Bianca e Giorgio.

Minuto di silenzio. Doveroso il momento di raccoglimento osservato da capitan Biagio Borrelli e compagni, così come da capitan Ciro Centanni e soci. E poi via alla settima giornata di serie A2, che ha visto il largo trionfo dei ragazzi di Enzo Massa sui gialloblu. A Fuorigrotta è finita 14-9 (parziali di 4-1, 3-4, 6-0, 1-4) con il poker di Gianluca Confuorto e la tripletta di Marco Napolitano. Chiudono a 18 punti i pallanuotisti del Molosiglio, alle spalle della Roma Vis Nova e della Rari Nantes Florentia, entrambe a 21. Ripresa clorata fissata per sabato 14 gennaio 2023.

Assente Gianluca Cappuccio, difesa della porta affidata nuovamente a Francesco Altomare. Dopo la stracittadina vinta con l’Aktis Acquachiara, chiavi della retroguardia consegnate ancora al classe 2000. Bello il duello tra i due dirimpettai, con Lorenzo Lindstrom (prestito alternativo del Posillipo) costretto agli straordinari.

Spinge il piede sull’acceleratore la compagine del Molosiglio nel primo periodo. L’assist di capitan Biagio Borrelli spiana il compito a Confuorto (1-0). Luca Orlando centra la traversa e Altomare si supera su Napolitano. Il centrovasca goleador annulla la superiorità numerica dell’Ischia, anticipando il raddoppio di Daniele Cerchiara. Asse infallibile Confuorto-Florena: si consuma la controfuga e arriva il 3-0. E ancora il numero 5 giallorosso non sbaglia il rigore del 4-0. A 8 secondi dallo scadere ecco il primo squillo dei gialloblu con Centanni (4-1).

Risposta d’orgoglio. La formazione di Federico Calvino parte subito forte dopo 38 secondi con Napolitano (4-2). Carlo Simonetti porta i suoi sul -1 (4-3). Ad allungare il divario ci pensa l'uomo mascherato. A firma di Stefano Mauro il 5-3. Ancora Napolitano tiene in scia i suoi (5-4). Ci prova l'Ischia con Mario Coda e Ciro Centanni: il pareggio arriva al terzo tentativo con Giacomo Saviano (5-5). Si va all’intervallo lungo con la Canottieri avanti di due lunghezze, merito di Cerchiara che guadagna il penalty, trasformato da Confuorto (6-5), e il sigillo di Vincenzo Tozzi (7-5). Il palo di Coda e il salvataggio di Lindstrom sul gong precedono il cambio campo e panchine.

Si vede solo una squadra nel terzo tempo. La Canottieri piazza un break devastante: un rotondo e tennistico 6-0. Soli 36 secondi bastano a Domenico Mutariello per colpire sul primo palo (8-5). La beduina di Borrelli strappa gli applausi del pubblico (9-5), altrettanto dicasi per la palombella delicata di Tozzi (10-5). Arrotonda Florena (11-5), come un motoscafo Confuorto sul lancio di Altomare (12-5). Raia perfeziona il 13-5.

Si apre con la realizzazione del rigore da parte di Mutariello (appena 41”) il quarto tempo (14-5). Prova a risalire la china il club gialloblu. Va a buon fine la controfuga di Centanni (14-6) per la gioia di papà Pasquale. Napolitano dimezza lo svantaggio (14-7). Alessandro Zizza si fa ipnotizzare da Lindstrom dai cinque metri. A 1’14” Ernesto Serino (14-8) e Matteo de Florio a 12 secondi chiudono definitivamente le ostilità (14-9).

Il 2022 si chiude con un altro derby messo in cantiere e nel ricordo di un mancino terribile. ««Sono soddisfatto della vittoria, seppure in una giornata triste per la dipartita di Marco Pirone. Perdiamo un vero papà della pallanuoto, un campione legato alla Canottieri Napoli. Nonostante vivesse a Perugia, mi chiamava ogni settimana e si informava su schemi e risultati. Perdiamo un grande uomo e un grande campione», dichiara il tecnico Enzo Massa.

«Match difficile. Abbiamo risposto bene nei primi tempi, sbagliando però troppo in attacco. Prosegue il nostro percorso di crescita. Ricarichiamo le pile nella pausa natalizia. Il campionato è molto equilibrato e puntiamo alla salvezza», conclude fiducioso capitan Centanni (nelle foto di Gianluca Madonna).