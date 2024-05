Canottieri Napoli-Latina 13-7, i giallorossi ai playoff

Testa ai playoff. Cala definitivamente il sipario sulla regular season. Capitan Biagio Borrelli e compagni hanno chiuso in vetta il Girone Sud a quota 59 punti. Staccata di 7 lunghezze la Rari Nantes Lucio Auditore. Nella 22esima giornata di A2 Canottieri Napoli-Latina è terminata 13-7 (parziali di 3-1, 5-2, 2-4, 3-0). Da registrare il poker di Gianluca Confuorto e la doppietta di Leonardo Russo. I ragazzi del Molosiglio affronteranno la Reale Mutua Torino 81 Iren sabato 18 maggio alla Scandone. Ritorno mercoledì 22 maggio ed eventuale gara 3 sabato 25 maggio.

Cronaca. Vincenzo Tozzi colpisce dopo 30 secondi. Seguono i due rigori trasformati da Gianluca Confuorto. In superiorità numerica Alessandro Lucci fa 3-1.

Nel secondo tempo allunga Leonardo Russo (4-1). Prova a ricucire Francesco Tarquini (4-2). Fallisce il rigore, colpendo la base del palo, Vincenzo Raia. Matteo Morelli ristabilisce le distanze (5-2), Marco Salvatori accorcia il divario (5-3). Piazza il break la formazione di casa. Si riscatta Raia (6-3). Tiro a schizzo per capitan Biagio Borrelli che vale il 7-3. Funziona a dovere la triangolazione tra Tozzi, Domenico Mutariello e Confuorto (8-3).

Bastano 15 secondi del terzo quarto a Mutariello per segnare il 9-3, dopo aver conquistato lo sprint per la palla gialla. Giorgio Ambrosini e Federico Tonon rispondono in sequenza (9-5). Il salvataggio di Tarquini sulla linea precede la controfuga solitaria di Confuorto: applausi per la giocata del 10-5. La terza frazione si conclude con una deliziosa palombella sul secondo palo di Antonio Barela e la segnatura di Salvatori (10-7).

Negli ultimi otto minuti tre legni per i giallorossi: la traversa scalfita da Mutariello e i pali centrati da Umberto Esposito e Morelli. Daniele Cerchiara piazza l'11-7. Funziona l’asse Cerchiara-Marco Parisi: lungo rilancio del numero 3 per il centroboa napoletano che finalizza a dovere: 12-7 a 1'40. Entra Paolo Molisso al posto di Gianluca Cappuccio. La marcatura di Russo a 1'02" dal gong chiude le ostilità (13-7).

Considerazioni. «Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, ma non era semplice, dato che eravamo un po’ carichi di lavoro», ammette il numero 12 canottierino. «Ininfluente l’esito di questo match, perchè non sarebbe cambiato nulla dal punto di vista della classifica», osserva Esposito. «È stato però un ottimo allenamento con ritmo alto, che ci servirà in vista della preparazione playoff», assicura il giocatore di Ponticelli.

«Abbiamo due settimane per prepararci al meglio per la prima gara della semifinale. Affronteremo il Torino, che è una squadra molto organizzata», avverte il pallanuotista classe 1995. «Prepareremo il match con la massima concentrazione. Sarà fondamentale partire con il piede giusto, ma abbiamo tutta le potenzialità per fare bene», assicura il difensore napoletano. «Aspettiamo tutti i nostri tifosi alla Scandone per sostenerci», auspica fiducioso Esposito (nella foto di Rosario Caramiello).

Bilancio positivo. «Adesso viene il bello», annuncia il tecnico Enzo Massa. «Ci stiamo preparando per affrontare al meglio le sfide playoff», annuncia l’allenatore partenopeo, che ricorda. «Sono due anni consecutivi che arriviamo ai playoff». E sulla strada della Canottieri nuovamente i piemontesi. «Siamo pronti e speriamo bene». Confida nei suoi coach Massa. «Clima sereno, la società è al nostro fianco».