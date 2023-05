Canottieri Napoli-Lazio, giallorossi in festa tricolore

Clima tricolore. Il figlio d’arte Alessandro Zizza indossa una parrucca a tema e la maglia blu logata, sventolando una bandiera con i quadrati bianchi e azzurri. Il capitano Biagio Borrelli abbraccia i suoi compagni di squadra, vestendo la maglia stagionale del Napoli. Gianluca Cappuccio sfoggia una iconica t-shirt con la scritta Campioni d’Italia e uno scudetto in bella mostra con il 3 al centro, impugnando il vessillo con la N. Marcello Calì si cautela con la sciarpa, coprendo il viso per i fumogeni e brandisce lo stendardo che raffigura Diego Armando Maradona. A chiudere il quintetto un sorridente Geremia Massa.

La Canottieri Napoli non poteva sottrarsi all’apoteosi azzurra. «Troppo bello. Emozione indescrivibile», esterna la sua felicità il portiere giallorosso. «Siamo scesi in strada fino a tardi», svela il pallanuotista classe 1992 . «Ci siamo ritrovati a piazza Plebiscito: abbiamo festeggiato e cantato fino a tardi», ammette l’estremo difensore canottierino.

Domani arriva la Lazio alla Scandone. Lunch match delle ore 13.15. «All’andata dovevamo vincere ma i biancocelesti ci hanno inchiodato al pareggio», ricorda Cappuccio. Penultima di regular season a Fuorigrotta. «Sulla carta siamo nettamente superiori, ma dovremo fare attenzione al serbo Marko Jankovic e ad Antonio Vittorioso», avverte.

«Siamo in fase di carico e sarà un test in vista dei playoff che sono ormai alle porte», afferma Cappuccio. «Non sarà facile ma proveremo ad imporre il nostro gioco. Se mettiamo in atto le indicazioni di Enzo Massa, il risultato sarà positivo», conclude fiducioso Cappuccio.