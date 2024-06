Canottieri Napoli-Olympic Roma 8-9, Scandone violata dai capitolini

Pubblico delle grandi occasioni, tifo che supera i normali decibel, posta in palio pesante. Nel primo sabato di giugno va in scena alla Scandone una finale playoff ad alta intensità tra due compagini che si sono distinte nel Girone Sud. Capitan Biagio Borrelli e compagni non riescono ad assestare il colpo decisivo, mentre i capitolini espugnano di misura e per la seconda volta stagionale l’impianto di Fuorigrotta. E così Canottieri Napoli-Olympic Roma termina 8-9 (parziali di 2-1, 2-3, 1-2, 3-3). Non basta la cinquina di Umberto Esposito, pesa altresì l’errore dai cinque metri di Gianluca Confuorto. Tripletta importante per il figlio d’arte Luca Fiorillo.

Primo quarto. Dopo 1'20" viene assegnato un rigore per la Canottieri: Adriano Giannotti annulla Gianluca Confuorto. Domenico Mutariello colpisce la traversa. E spara alto il numero 5 giallorosso. Umberto Esposito sblocca il risultato (1-0). La girata a volo di Marco Parisi non trova seguito, perché il portiere avversario non si lascia distrarre. La perla di Domenico Mutariello regala il 2-0 a 1'02" dallo scadere. Con l'uomo in più (si accomoda nel pozzetto Manuel Lanfranco), Gianfilippo Capezzone graffia a 39” (2-1).

Secondo tempo. Allunga la formazione del Molosiglio con Vincenzo Tozzi (3-1). Tiene bene la squadra napoletana, ma nulla può sulla girata di Luca Fiorillo (3-2). Si fanno sentire i tifosi capitolini e Federico Patti piazza di precisione il 3-3: diagonale secco sul secondo palo. L'alzo e tiro di Esposito porta nuovamente avanti i canottierini (4-3). Tozzi si sacrifica in difesa. Thomas Lo Re griffa il 4-4 a 3" dall'intervallo lungo, sfruttando una indecisione della retroguardia partenopea, che pecca di leggerezza.

Terza frazione. Tozzi centra il palo. Debole la girata di Esposito. Timeout Canottieri. Altro legno: traversa di Mutariello. Il figlio d'arte Fiorillo regala il primo vantaggio agli ospiti: 4-5 (2'50"). Si esalta Giannotti. Tra gli applausi del pubblico arriva la tripletta di Esposito a risistemare le cose: 5-5 (1'30"). Patti colpisce la traversa. Ad 8 secondi viene concesso un rigore all'Olympic, trasformato da Bruno Kadar, che firma il secondo vantaggio in favore degli ospiti (5-6).

Ultimi otto minuti. Pasticcia la Canottieri in attacco. Si perpetua il duello Fiorillo-Cappuccio. Timeout Olympic. Bruno Kadar mette dentro il +2 (5-7). Cala il poker Esposito e riporta i suoi in scia (6-7) a 5'11" dal gong. I padroni di casa sfruttano il penalty a 4’22” e acciuffano il pareggio con Mutariello (7-7). Sale forte il grido «Canottieri, Canottieri». Puntuale la manita di Esposito (8-7) a 2'44". Ancora Fiorillo sugli scudi: 8-8 (2'23"). Gabriele Cianchetti rovina la festa: 8-9 (1'47"). Timeout Massa a 39 secondi, fermo ai boxe Stefano Ballarini. Nulla di fatto. L’Olympic Roma viola il tempio colorato di Fuorigrotta.

Considerazioni. «I capitolini hanno giocato meglio di noi, sono stati più cinici», osserva il tecnico giallorosso. «Abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato», tiene a precisare il coach partenopeo. «E’ mancata un po’ di concentrazione. Queste sono partite da vincere. Abbiamo commesso errori evitabili», argomenta Massa. Mercoledì 5 giugno il return match (ore 20). «Daremo filo da torcere a Roma», assicura l’allenatore canottierino.

Analisi. «Vincere è bellissimo, ma vincere alla Scandone ha un sapore diverso», ammette Mario Fiorillo. «Gara importante dei ragazzi dal punto di vista fisico e mentale», rivendica orgoglioso il Collare d’oro al merito sportivo. «La strada è lunghissima. La Canottieri è una squadra molto forte e stasera l’ha dimostrato», avverte l’oro olimpico a Barcellona 1992. «Per gara 2 mi aspetto un’altra battaglia. C’è grande equilibrio tra due formazioni messe bene in acqua e con atleti che hanno entusiasmo e passione», conclude Fiorillo (nella foto di Gianluca Madonna).