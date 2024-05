Canottieri Napoli-Olympic Roma, finale playoff gara 1 alla Scandone

Disegnare il futuro. Superando la paura di fallire, per rendere possibile e reale il sogno. Capitan Biagio Borrelli e compagni sono gli artefici del proprio destino e domani sera alla Scandone (ore 19.15) possono mettere una seria ipoteca sulla promozione in A1. Dipenderà dal grado di resilienza della compagine allenata da Mario Fiorillo, Collare d’oro al merito sportivo, capitano del Settebello campione olimpico a Barcellona 1992, re d’Europa (Sheffield 1993) e del mondo (Roma 1994), nonché sette volte campione d’Italia con il Posillipo tra il 1985 e il 1996. E allora fari puntati su Canottieri Napoli-Olympic Roma, atto primo della finale playoff.

Lingua da fuori, due finte e alla terza una conclusione veemente. Puro ossigeno il gol del 9-7 contro Torino 81. Si è ritagliato un ruolo da protagonista Domenico Mutariello, che spera di ripetersi contro i capitolini. «Sarà sicuramente una gara impegnativa, nonostante abbiamo già affrontato gli avversari, che sono riusciti a vincere alla Scandone durante il campionato», ricorda l’attaccante di Mercato San Severino.

Impianto di Fuorigrotta. «Ci aspettiamo una piscina colma di persone pronte a sostenerci in ogni momento della partita», auspica fiducioso il pallanuotista classe 2003.

Avversari. Da tenere sotto controllo Bruno Kadar, Thomas Lo Re e il figlio d’arte Luca Fiorillo. «Trattandosi di una finale, è altissima la voglia di imporsi da parte di entrambe le squadre in lotta per la promozione in Serie A1.

Dobbiamo, pertanto, rimanere lucidi in ogni momento e nell’intero arco dei 32 minuti canonici», avverte alla vigilia la calottina numero 7.

Ultimi dettagli. «Ci siamo allenati nel migliore dei modi, studiando in dettaglio i nostri rivali e approfondendo le migliorie da apportare in corso d’opera», spiega l’ex giocatore della Rari Nantes Arechi.

Conto alla rovescia. «In queste partite dobbiamo far prevalere il cuore. Definiremo le scelte da adottare in gara 1 nel consueto allenamento di rifinitura», conclude fiducioso Mutariello (nella foto di Gianluca Madonna), convinto di un aspetto imprescindibile. «Contano soltanto i risultati». E i ragazzi di Enzo Massa proveranno a brillare tra le mura amiche.