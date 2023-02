Canottieri Napoli-Pescara 11-5, un vero spettacolo alla Scandone

Larga vittoria. Il girone di ritorno inizia nel migliore dei modi per i ragazzi del Molosiglio. Alla Scandone la Canottieri Napoli travolge il Pescara 11-5 (parziali di 3-2, 2-3, 2-0, 4-0) con le triplette di Gianluca Confuorto e Antonio Florena. Appongono la loro firma nel tabellino marcatori capitan Biagio Borrelli (doppietta), Daniele Cerchiara, Geremia Massa e Luca Orlando.

«Giocare dopo una sosta non è facile. I giovani stanno crescendo», dichiara il tecnico Enzo Massa al termine della 12esima giornata. «Protagonista due settimane fa Vincenzo Raia, stavolta Antonio Florena. Siamo fiduciosi per il futuro», argomenta il coach giallorosso. Sugli scudi l’estremo difensore classe 1992, che nel secondo periodo ha neutralizzato (come all’andata) il penalty di Carlo Di Fulvio, figlio e fratello d’arte. «Gianluca Cappuccio è un portiere esperto e furbo. Parare i rigori è forse la sua dote migliore».

Cronaca. Sugli spalti la Cesport e l’Acquachiara seguono la gara della Canottieri Napoli contro il Pescara. Arriverà poi la capolista Roma Vis Nova a Fuorigrotta, dando un occhio alle vicende in vasca.

Il primo quarto si apre con il recupero di Confuorto, che innesca la controfuga solitaria di Florena ed è subito 1-0 dopo 1'45". Va al tiro due volte in superiorità numerica Daniele Cerchiara ma trova l'opposizione di Stefano Morretti. Borrelli centra la traversa. Tocca a Cappuccio fermare Davide Giordano ma pareggia Luca De Vincentis (1-1). Una magia di Confuorto porta i suoi sul 2-1. In superiorità Geremia Massa mette dentro il 3-1. A 49 secondi dal termine del periodo accorcia Di Fulvio (3-2). E sull'anticipo di Marcello Calì su Giordano si esaurisce il primo tempo.

Il diagonale potente di Giuseppe Ercolani fissa il 3-3. Nella seconda frazione comincia un bel duello tra Di Fulvio e Cappuccio, con il napoletano a stoppare a mano aperta il suo ex compagno di squadra. Non una novità il rigore parato. Nell'azione successiva si riscatta il numero 4 abruzzese, regalando il primo vantaggio ospite (3-4). Rimedia prontamente la formazione partenopea dai cinque metri con Confuorto, che non sbaglia (4-4 a 2'50" dall'intervallo lungo). E ancora Di Fulvio trova l'angolo giusto: 4-5 a 1'23". Il fendente di Cerchiara in superiorità, su assist perfetto di Confuorto, ristabilisce la perfetta parità (5-5) a 24 secondi dal cambio campo.

Nella seconda parte del match la Canottieri prende le distanze e conquista l’intera posta in palio. Cappuccio stoppa Giordano, Confuorto alla Osimhen (contro il Sassuolo) griffa il 6-5. Morretti azzera i due pallonetti di Vincenzo Tozzi e quello di Raia, ma ci pensa il tarantino Luca Orlando a segnare il +2 (7-5).

Francesco Altomare rileva Cappuccio. Un vero spettacolo l’ultima frazione. Tutto parte da Florena, che conquista palla, si invola e serve l'assist vincente per Borrelli (8-5). Il capitano ribadisce in rete anche il 9-5. Florena si prende gli applausi per il 10-5 e per il delicato tocco che vale l’11-5 a 56 secondi dal gong. L’incontro si chiude con le due traverse in rapida sequenza di Di Fulvio (nelle foto di Gennaro e Gianluca Madonna): a 28 secondi su rigore e a 16 secondi dalla sirena definitiva.