Canottieri Napoli-Rari Nantes Florentia, in palio il secondo posto nel girone Sud

Lunch match. La 15esima giornata si gioca alle ore 13.30 e vale una stagione. In palio la gloria e punti pesanti. Canottieri Napoli-Rari Nantes Florentia non è solo il duello tra grandi decadute ma una sfida dal sapore autentico, che può regalare emozioni vere alla Scandone.

36-34. Due punti soltanto dividono i giallorossi dai biancorossi a sette turni dal termine della regular season. «Partita di cartello. Gara importante. Siamo momentaneamente al terzo posto in classifica e affrontiamo la seconda forza del girone Sud», spiega alla vigilia Geremia Massa. «Ci giochiamo una fetta significativa della stagione, perché vincendo superiamo i gigliati di Luca Minetti», auspica fiducioso l’attaccante del Molosiglio.

Step by step. «Il nostro obiettivo minimo è chiudere al secondo posto e riconfermarci. E’ fondamentale terminare bene la stagione regolare, per affrontare i playoff in una situazione di vantaggio, così da disputare gara 1 e gara 3 della semifinale alla Scandone. Puntiamo a prenderci il meglio da questa stagione», spiega il giocatore classe 1990.

Settimana cruciale. «Ci siamo allenati con intensità, preparando bene e nei minimi dettagli l’incontro di domani a Fuorigrotta. Martedì allenamento con la Rari Nantes Salerno alla Vitale», racconta Geremia Massa.

Evoluzione. «Ho notato progressi nel gioco. Siamo più competitivi ed empatici. Le ultime prestazioni sono state positive, sia individuali che del collettivo», osserva il player canottierino.

Il pranzo è servito. «Giochiamo in un orario insolito per la partita del Napoli di Luciano Spalletti al Maradona contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini», asserisce Massa. «E’ importante partire bene e forte, archiviare i primi periodi e chiudere subito la pratica». Detta il copione tattico l’attaccante partenopeo. «Se giochiamo come sappiamo, siamo più forti e non c’è storia. Dobbiamo dimostrarlo in acqua». Modo per caricare capitan Biagio Borrelli e compagni (nelle foto di Gianluca Madonna). «Il calendario è agevole e ci permette di lavorare al meglio in vista dei prossimi impegni», conclude Massa.