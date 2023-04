Canottieri Napoli-Waterpolo Palermo 14-7, giallorossi travolgenti alla Scandone

Facile vittoria. Fila liscio il 19esimo turno di A2 per la Canottieri Napoli, che doppia nel punteggio la Waterpolo Palermo 14-7 (parziali di 4-1, 2-1, 5-2, 3-3). Tutto semplice alla Scandone per i ragazzi del Molosiglio, che intascano agevolmente l’intera posta in palio. A referto le triplette di capitan Biagio Borrelli, Domenico Mutariello e Gianluca Confuorto. Va a segno anche Alessandro Zizza davanti agli occhi di papà Paolo (ex ct del Setterosa), seduto in tribuna accanto a Claudio Altomare, padre del portiere giallorosso Francesco.

Sulla panchina dei siciliani Paolo Malara, ex ct del Settebello. «Partita tranquillissima, abbiamo giostrato bene», ammette il tecnico Enzo Massa. «Minutaggio concesso a tutti. Ci stiamo preparando ai playoff», conclude l’allenatore canottierino (nelle foto di Gianluca Madonna).

Prossima giornata sabato 29 aprile in trasferta contro la capolista Roma Vis Nova, a quota 57 punti nel girone Sud. Test probante per i napoletani, in ritardo di dieci lunghezze dai capitolini di Alessandro Calcaterra.