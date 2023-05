Check up Rari Nantes Salerno, la carica di Malinconico per gara 3

Un passo alla volta. «Andiamo a gara 3». Il tecnico Luca Malinconico prepara l’appuntamento clou della stagione. «Lo abbiamo voluto anche nei momenti difficili e credo sia giusto così», ribadisce l’allenatore della Check up Rari Nantes Salerno. «Ora testa a venerdì 26 maggio: daremo ancora una volta tutto per non avere rimpianti e giocarcela fino alla fine», assicura il coach classe 1981, soddisfatto della vittoria maturata alla Simone Vitale per allungare la serie playout.

«Ottima partenza, poi c'è stato un blackout imprevisto. Ho cercato di tenere la squadra concentrata, incoraggiandola a una paziente e scrupolosa rincorsa», osserva Malinconico. «Abbiamo deciso il match negli ultimi otto minuti, dimostrando una solida difesa nei momenti cruciali, che ha impedito all'ansia di prendere il sopravvento».

Freddezza e lucidità. «Le giocate dei veterani, come il gol di Zeno Bertoli, hanno spalancato le porte della rimonta. In questa serie playout, il fattore campo ha sicuramente influito sia a Bologna che nella sfida successiva ad Anzio».

Sfida finale. «Lavoreremo per prepararci mentalmente e ribaltare il fattore campo, poiché la squadra è unita. Sarà una partita tesa, decisa da dettagli ed episodi», avverte Malinconico. Capitan Michele Luongo e compagni hanno chiuso in casa con un trionfo. «Ringrazio il pubblico per il loro sostegno, sperando che i tifosi saranno altrettanto numerosi anche il prossimo anno, sempre in massima serie», auspica fiducioso il mister rainantino (nelle foto di Enzo Rampolla).

Spirito giallorosso. «Ho visto tutto il cuore, la passione e la vera anima della Rari. Nonostante la squadra sia andata in svantaggio dopo una buona partenza, siamo riusciti a recuperare e a giocare testa a testa. È stata una partita a scacchi anche tra i due tecnici», asserisce Mariano Rampolla. «Abbiamo rivisto la Vitale dei tempi d'oro e il pubblico ci ha spinto in modo eccezionale. Siamo fiduciosi per la partita contro l’Anzio», argomenta il direttore sportivo.

26 giugno 2019-26 maggio 2023. «Lo scherzo del destino vuole che giocheremo nello stesso impianto dove quattro anni fa abbiamo conquistato la promozione. Questa volta affronteremo Simone Santini, il portiere che difendeva la porta della Rari e aveva parato il rigore decisivo», chiosa Rampolla.