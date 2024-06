Circolo Nautico Posillipo, ufficiale Giobatta Valle: «Sono entusiasta, questa è la culla della pallanuoto»

ll Circolo Nautico Posillipo comunica di aver ingaggiato l’atleta Giobatta Valle per la prossima stagione 2024-2025.

Valle, classe 2006, difensore di 197 centimetri di altezza, è reduce dal campionato disputato con l’Astra Nuoto Roma dove, nonostante la giovanissima età, ha disputato una stagione di ottimo livello che gli ha permesso di essere tra i convocati della nazionale Under 18, in vista dei prossimi mondiali in programma in Argentina.

Il nuovo acquisto del Posillipo ha debuttato in Serie A1 con lo Sporting Club Quinto, ed ha svolto l’intera trafila delle squadre giovanili nazionali, militando sia nell’under 16, che nella selezione under 17.

Valle è un giocatore estremamente veloce che, secondo i piani di Mister Pino Porzio, potrebbe diventare il difensore del futuro.

«Sono entusiasta di arrivare al CN Posillipo e onorato di esser stato scelto dalla società. La Campania, insieme alla Liguria dove sono nato, è la culla della pallanuoto italiana ed è per me un sogno poter far parte di una squadra che ha fatto la storia di questo sport» le sue prime parole «Appena arrivato mi sono sentito subito accolto come se fossi a casa. Reputo inoltre Pino Porzio, a livello tecnico e umano, uno dei migliori allenatori che potessi incontrare.

Non vedo l’ora di iniziare questa avventura.

Forza Posillipo!»