Civitavecchia-Canottieri Napoli 8-13, autentico goleador Gianluca Confuorto

Ambo secco su Napoli: 6 e 45. Ritira il premio Gianluca Confuorto, autore di una sestina vincente, ultimo pesante score in 16 giornate. Insomma c’è la mano ben visibile e riconoscibile del centrovasca numero 5 nelle vittorie della Canottieri in serie A2. A farne le spese il Civitavecchia, fanalino di coda del girone Sud, travolto 8-13 (parziali di 2-4, 3-2, 2-3, 1-4) dai ragazzi di Enzo Massa.

«Partita ostica in trasferta». Detta così, potrebbe non essere creduto il pallanuotista classe 1998, che però svela i pericoli affrontati lontano dalla Scandone. «I laziali sono alla ricerca di punti salvezza, quindi si sono presentati molto motivati, soprattutto tra le mura amiche dove esprimono meglio il proprio gioco», osserva il match winner.

Avvio di gara. «Siamo partiti con il piglio giusto, poi blackout totale nel secondo tempo, chiuso sempre in vantaggio però. Abbiamo forzato troppo in attacco», ammette lo scatenato goleador.

Ultimi 16 minuti di gioco. «Nel terzo e quarto periodo abbiamo cancellato la seconda frazione e siamo ripartiti alla grande, arrivando pian piano a chiudere la partita e a gestire il vantaggio», afferma Confuorto. Formazione rimaneggiata. «Assenti Antonio Florena per un problema alla spalla destra e l’influenzato Daniele Cerchiara. Una menzione speciale va ad Alfredo Paglionico, ragazzo delle giovanili che ha segnato alla sua prima presenza in A2».

Sfide interne. «Ripartiamo in vista di due impegni complicati, ci aspettano i due derby con l'Aktis Acquachiara e l'Ischia Marine Club, che non sono affatto da sottovalutare», avverte il player giallorosso. «Dobbiamo cercare di ridurre al minimo gli errori che commettiamo, visto che non possiamo permetterci altri passi falsi, considerata la situazione in classifica». Secondo posto ancora possibile.

Andamento. «Dal punto di vista del gioco, rispetto ad inizio anno, ci stiamo esprimendo meglio, dimostrando le nostre potenzialità. Bisogna lavorare un po’ più sulla difesa, prestare maggiore attenzione, perché si vincono le partite con una retroguardia di qualità», conclude Confuorto (nelle foto di Gianluca Madonna).