Civitavecchia-Canottieri Napoli, giallorossi in cerca di riscatto

«Crederci sempre, arrendersi mai». Non è solo il titolo del libro di Simona Ventura, ma quanto sostengono capitan Biagio Borrelli e compagni da sempre. I giallorossi intendono ripartire di slancio dopo il 9-9 con la Rari Nantes Florentia alla Scandone e puntano all’immediato riscatto con il Civitavecchia (ore 15), fanalino di coda del girone Sud.

Vigilia inedita. Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy in visita al Molosiglio, accolto dal presidente Giancarlo Bracale.

Trasferta. I ragazzi di Enzo Massa hanno preparato al meglio la 16esima giornata di A2. «Sarà una gara difficile in un campo ostico», avverte Domenico Mutariello. «Ci aspettiamo un match duro sotto l’aspetto fisico, ma in settimana abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, per tornare a Napoli con i tre punti», afferma convinto il classe 2003.

Occasione mancata. Va stretto il pareggio con i toscani. «Sicuramente abbiamo commesso tanti errori su cui bisogna crescere», riferisce il numero 9 canottierino. «Il pari di sabato scorso ci ha penalizzato, ma il campionato è ancora lungo e noi cercheremo di fare il possibile per migliorare giorno dopo giorno e prepararci al meglio per i playoff», conclude fiducioso Mutariello (nella foto di Gianluca Madonna).