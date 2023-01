Civitavecchia-Ischia Marine Club 9-9, prezioso pareggio in rimonta per i gialloblù

Dalla Slovacchia con furore. Una doppietta all’esordio contro la Rari Nantes Florentia alla Scandone, due reti in trasferta con il Civitavecchia al PalaGalli. Robert Kaid c’è e si vede. E proprio il numero 7 gialloblu consegna ai ragazzi di Fabio Coda un pareggio fondamentale: 9-9 (parziali di 3-1, 4-3, 2-2, 0-3). Protagonista nell’ultimo periodo, la new entry in casa Ischia Marine Club completa la rimonta nell’ultimo quarto. Resta invariata la situazione nelle retrovie, con i napoletani che precedono di una lunghezza i laziali.

Sotto nel punteggio all’intervallo lungo, capitan Ciro Alvino e compagni leggono sul tabellone il pesante passivo di 8-4. Trasforma un rigore nel secondo periodo e mette a referto una doppietta nel terzo quarto Giuseppe Barberisi (nella foto di Gianluca Madonna): suona la carica il numero 8 partenopeo. L'ultima frazione si apre con il penalty trasformato da Mario Coda. L’Ischia acciuffa un punto d’oro, utile a proseguire la corsa salvezza. Sabato 28 gennaio (ore 15.30) il derby con l’Aktis Acquachiara e lo spettacolo è assicurato.