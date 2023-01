Civitavecchia-Ischia, scontro nelle retrovie

Scontro nelle retrovie. La cenerentola del girone Sud contro la neopromossa in serie A2. Nella nona giornata di campionato si affrontano Civitavecchia e Ischia Marine Club. Inutile dire che la posta in palio è davvero pesante. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta: laziali battuti alla Scandone dall’Aktis Acquachiara (13-5), napoletani superati a Fuorigrotta dalla capolista Rari Nantes Florentia (5-9).

Trasferta al PalaGalli. Domani pomeriggio capitan Ciro Centanni e soci pronti a battagliare dalle ore 15. I gialloblu si affidano alla vena realizzativa dello slovacco Robert Kaid, già autore all’esordio di una doppietta ai danni dei gigliati sabato scorso.

«Sarà una gara non facile per le formazioni in acqua», spiega alla vigilia il tecnico Fabio Coda. «I nostri avversari hanno il vantaggio di giocare in casa», ammette l’allenatore partenopeo. «Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi anche grazie al recupero di un giocatore importante come Giacomo Saviano». Rientra il valido centroboa ex Acquachiara e Posillipo (nella foto di Gianluca Madonna). «Il nostro obiettivo è ritornare con i tre punti, visto le buone prestazioni fatte nelle ultime giornate», auspica fiducioso Coda. Partenza prevista domattina in pullman (ore 9.30)