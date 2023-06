Cosenza-Gls Napoli Lions, in palio la serie A1

Per scrivere la Storia. Capitan Chiara Foresta e compagne sono pronte. Le ragazze di Barbara Damiani hanno l’occasione di arpionare un risultato prestigioso domani (ore 19.45). Gara 3 mette in palio la serie A1. E allora Cosenza-Gls Napoli Lions è l’ultimo capitolo clorato di una finale che si annuncia avvincente.

«In Calabria troveremo una vasca infuocata ma daremo il tutto per tutto», avverte alla vigilia Carolina Ioannou. La pallanuotista napoletana numero 4 si è messa in luce nei due precedenti incontri, segnando una tripletta in gara 1 (6-8) e un’altra in gara 2 (13-15). «Domani sarà l’ultima partita della stagione. C’è poco da dire: o si vince o si vince», dichiara battagliera la giocatrice già argento alle Universiadi 2019.

«Abbiamo preparato la finale come al solito, sempre con massima serietà e determinazione», spiega Carolina. Rifinitura alla Scandone. «Alla vigilia c’è sempre emozione e tensione», osserva Ioannou.

A Fuorigrotta il club presieduto da Andrea Scotti Galletta ha sfiorato il colpaccio, nonostante la rimonta che ha portato sull’11-11.

Poi i rigori hanno fatto il resto. «Siamo consapevoli che abbiamo dato il massimo e daremo sempre il massimo. Sarà il campo a dare ragione a chi è più forte», conclude fiduciosa la figlia d’arte (nella foto di Fabio Barbieri per Napoleggiamo).