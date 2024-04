Pro Recco-Posillipo 19-3 per le final eight Coppa Italia

Bersaglio unico. Dei 27 tiri in porta, soltanto 5 sono finiti fuori. Massima precisione dei galacticos, che hanno sfruttato al meglio anche le superiorità numeriche (4/6). I rossoverdi, malcapitati di turno, prendono una imbarcata e fa riflettere il dato con l’uomo in più (0/6). «Due categorie di differenza», è l’analisi calzante di Fabrizio Napoli, che rileva la «marea di palloni persi» da capitan Paride Saccoia e compagni. E così il match inaugurale della Final Eight di Coppa Italia UnipolSai 2024 vede trionfare in scioltezza i campioni d’Italia e d’Europa alla Marco Paganuzzi di Genova. Pro Recco-Posillipo finisce 19-3 (parziali di 4-0, 7-3, 5-0, 3-0).

I ragazzi di Pino Porzio, grande ex dell’incontro, segnano soltanto nel secondo periodo con Giuliano Mattiello e i due mancini Nicola Cuccovillo su rigore e il serbo Filip Radojevic. Subisce tre reti Tommaso Negri, portiere genovese in calottina numero 13, che ha trascorso ben 14 stagioni all’ombra del Vesuvio in rossoverde, mettendo in bacheca l’Euro Cup nel 2015.

I detentori del trofeo accedono in semifinale, sfideranno la Rari Nantes Savona domani pomeriggio (ore 17.45 in diretta Rai Sport HD) e puntano al 18esimo trofeo nazionale, l’11esimo consecutivo. Gioca in casa il centrovasca Andrea Fondelli, risultato il migliore del match, autore di una pesante cinquina.

«Sapevamo della forza del Recco», spiega il tecnico napoletano. «Abbiamo comunque giocato la nostra partita, ma contro la difesa ligure è stata veramente dura per i nostri attaccanti», tiene a precisare l’allenatore posillipino. «Direi comunque una dura ma ottima esperienza per i nostri ragazzi per capire meglio cosa significa giocare a questa intensità, contro avversari che hanno qualità», osserva Pino Porzio (nelle foto di Paolo Zeggio). «Da domani inizia il nostro vero torneo», conclude. Sarà derby campano con la Check up Rari Nantes Salerno di Christian Presciutti ( in diretta streaming ore 13.45, grazie all'Iren Genova Quinto).