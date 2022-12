Florentia-Aktis Acquachiara 10-9, i biancazzurri tengono testa alla capolista

Capita di uscire dall’acqua e di ritrovarsi senza punti. Se poi le due ultime partite si decidono per un gol soltanto, vuol dire che i biancazzurri hanno dato tutto e non hanno lesinato energie. Il 2022 clorato termina con due ko contro Canottieri Napoli (10-11) e Rari Nantes Florentia (10-9), ma i ragazzi di Walter Fasano non devono affatto preoccuparsi. Assente alla Nannini capitan Ciro Alvino, sfuma il pari negli ultimi secondi (parziali di 3-3, 4-2, 1-2, 2-2).

«C’è grande rammarico per l’ultima azione. Abbiamo avuto la palla del pareggio. Si è vista tutta la nostra inesperienza», spiega l’allenatore dell’Aktis. «Ritorniamo a Napoli con i complimenti di tutti e una bella prestazione in casa della capolista a punteggio pieno», osserva l’allenatore salernitano. Gigliati imbattuti nel girone Sud. A pari merito i pallanuotisti di Luca Minetti con la Roma Vis Nova (21). «Sono rammaricato, perché meritavamo qualcosa in più come risultato», ammette sincero Fasano, consapevole della grande prova dei suoi.

Pausa natalizia. «Stacchiamo un po’ e riprenderemo a lavorare dalla prossima settima: ci faremo trovare pronti alla ripresa. Abbiamo bisogno di rifiatare dopo le prestazioni interessanti nelle prime sette giornate di campionato», afferma il mister acquachiarino. «Abbiamo perso di un gol contro Canottieri e Florentia, squadre che lottano per le prime posizioni. I ragazzi sono stati eccezionali, peccato per l’ultima gestione», ribadisce. Nel complesso «una bellissima giornata di sole e una trasferta da raccontare, resa davvero speciale», sottolinea Fasano. «Tranne Piero Musacchio e Daniele De Gregorio (entrambi classe 2002), in acqua tutti under 20. I ragazzi hanno tenuto testa ad una squadra di vertice», conclude il tecnico biancazzurro.