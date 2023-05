Napoli, morto Fofò Buonocore: fu asso della grande Canottieri

Un grave lutto ha colpito il mondo della pallanuoto. E' scomparso a Napoli, all'età di 90 anni, Alfonso Buonocore detto Fofò, stella della Canottieri e nuotatore di alto livello. Buonocore partecipò a due Olimpiadi nel 1952 e nel 1956. Anche suo figlio Fabrizio è stato un ottimo pallanuotista di Canottieri e Posillipo, vincitore di una medaglia d'argento ai Mondiali.

I funerali di Buonocore, che aveva intrapreso la carriera di commercialista, si svolgeranno sabato 13 maggio alle ore 13 presso la Chiesa di Santa Lucia a mare.

Grande dolore del presidente, del consiglio direttivo, di tutti gli organi statutari e dei soci tutti per la scomparsa di Fofo Buonocore, bandiera del Circolo Canottieri Napoli. «La sua passione per i colori giallorossi, i successi nel nuoto e nella pallanuoto e l'amore per la sua città lo hanno accompagnato per tutta la sua vita. È un momento di grande dolore per il circolo e per la città tutta che perde un atleta che ha fatto la storia di queste discipline.

Un abbraccio da parte di tutto il Circolo Canottieri Napoli ai familiari», ha detto il presidente Giancarlo Bracale.