Genova-Posillipo, in palio il settimo posto

Agli sgoccioli. Volge ormai alle battute finali la 104esima edizione della serie A1. E il turno infrasettimanale di domani va in tale direzione. Iren Genova Quinto e Posillipo si giocano il settimo posto. Alla Paganuzzi fischio d’inizio alle ore 21.

«Avevamo sperato in qualcosa in più dopo la bella cavalcata della seconda parte di stagione», dice alla vigilia Giuliano Mattiello. «Resta un po' di amaro in bocca, perché sapevamo che l’obiettivo europeo poteva essere alla nostra portata», osserva il numero 5 rossoverde. «Sicuramente faremo tesoro di quanto accaduto», assicura il giocatore di Fuorigrotta.

Partenza domattina all’alba da Capodichino. «Ci teniamo a fare bene e vogliamo chiudere in bellezza, dimostrando che il nostro percorso è stato in crescendo», afferma il pallanuotista classe 1992. «Ci sono tutte le premesse per fare delle buone partite. Siamo concentrati, sperando di raggiungere il settimo posto, importante anche per consolidare la nostra mentalità», conclude Mattiello.

Gara 2 in calendario sabato 20 maggio (ore 15) alla Scandone. Eventuale bella la settimana successiva in Liguria (ore 19).