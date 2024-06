Gls Napoli Lions-Waterpolo Bari 9-8: promozione in Serie A2

Un’altra napoletana in A2. Festeggia la promozione con pieno merito la Gls Napoli Lions di Andrea Scotti Galletta. I leoni clorati si sono aggiudicati la finale playoff a Santa Maria Capua Vetere, battendo in gara 3 la Waterpolo Bari (9-8) dell’ex posillipino Gianluigi Foglio. La serie era iniziata con l’affermazione dei pugliesi in gara 1 (12-10 dopo i tiri di rigore), mitigata dal successo in gara 2 (9-7) dei partenopei.

Bilancio. «È stata una gioia immensa», racconta Scotti Galletta. «Abbiamo vissuto un anno tribolato tra mille difficoltà: sconfitte, squalifiche, infortuni e chi più ne ha più ne metta», ricorda il classe 1982. «Sono orgoglioso di aver portato in quattro anni una società dal nulla alla Serie A2», riferisce orgoglioso il figlio d’arte.

Traguardo tagliato. «Il salto di categoria era un nostro obiettivo da inizio anno, ma abbiamo viaggiato sotto traccia senza sbandierare nulla al vento, anzi masticando amaro all’inizio dopo alcune sconfitte inaspettate», tiene a precisare il capitano-presidente. «Nei momenti decisivi è emersa la solidità del gruppo, che si è stretto attorno all’allenatore Fabio Galasso, marcando la differenza», osserva l’ex giocatore dell’Acquachiara e della Rari Nantes Salerno, che ritroverà nella prossima stagione nel Girone Sud, insieme a Canottieri Napoli e Ischia Marine Club.

Percorso vincente. «Il nostro cammino playoff è stato arduo, abbiamo incontrato due ottime squadre come Roma 2020 e Waterpolo Bari, battute entrambe alla bella di un solo gol, soffrendo fino alla fine», argomenta Scotti Galletta. «Faccio i complimenti ad entrambe le società e alle rispettive dirigenze: per capitolini e baresi l’appuntamento con la promozione è solo rimandato», afferma il leader muticolor. «Sono state sei partite difficili, ma corrette, dove non ha prevalso lo spettacolo, ma la nostra voglia di arrivare in fondo», asserisce.

Nuovi pionieri clorati. «Siamo una società nuova, ma con idee molto chiare. Abbiamo puntato molto su managerialità, marketing, equity gender, impegno sociale ed attenzione alla disabilità», esterna Scotti Galletta. «Siamo stati i primi a sbarcare su TikTok ed ogni anno abbiamo un’innovazione». Fantasia ed entusiasmo non mancano all’ombra del Vesuvio. «Quest’anno abbiamo lanciato i tatuaggi degli sponsor sulla pelle dei ragazzi e li stanno copiando in tutta Italia», conferma il player dai trascorsi vincenti con il Posillipo. «Parallelamente il progetto sportivo è stato altrettanto ambizioso e ci ha portato a giocare il prossimo anno con realtà come Canottieri Napoli, Lazio e Rari Salerno, che sono società con anni di storia alle spalle».

Multitasking. «Da capitano-presidente le responsabilità sono decuplicate, ma ho cercato di mettere la mia esperienza ed il mio carisma al servizio della squadra», sentenzia il difensore partenopeo. «Ho valorizzato i miei compagni di squadra, veri protagonisti dell’impresa, accompagnandoli a destinazione».

Dedica. «Il pensiero non può che andare a mio padre Mario», gloria della pallanuoto, campione del mondo a Berlino 1978, bronzo a Calì 1975, artefice degli scudetti degli anni dispari con la Canottieri e vincitore della Coppa Campioni. «Tutto quello che sono lo devo a lui. Lo immagino a ridere e piangere di gioia allo stesso tempo lassù», confida Andrea, legato in egual misura alla madre Barbara Damiani. «Dedico, inoltre, il successo a tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato: dalla mia famiglia ai soci della società, agli atleti che hanno vestito la calotta dei Lions in questi anni, agli sponsor che ci seguono e ci supportano e naturalmente ai nostri tifosi che ci hanno seguito anche in trasferta».

Una grande comunità clorata. «Siamo stati capaci di creare tutti insieme non un club, ma una famiglia. In acqua a festeggiare con noi al fischio finale c’erano i ragazzi delle giovanili, i loro genitori e gli atleti della squadra paralimpica. E queste sono le vere vittorie», conclude Andrea Scotti Galletta, che menziona gli interpreti della cavalcata trionfale (nelle foto di Fabio Barbieri).

Squadra: Aniello Milione, Manuel Occhiello, Daniele Santovito, Fabrizio Sava, Emanuele Miraldi, Alfredo Riccitiello, Lorenzo Telese, Matteo Ronga, Simone Santamaria, Jacopo Giannetti, Andrea Scalzone, Gianluigi Mola, Alessandro Tiberio, Giuseppe Percuoco, Alfredo Cossu.

Allenatore: Fabio Galasso.

Medico: Franco Santamaria.

Dirigenti: Simone Mulazzani, Andrea Pellone, Gianni Rapacciuolo, Franco Cossu, Annibale De Bisogno.