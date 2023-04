Il Posillipo vince il Torneo Città di Lavagna under 16

Nella Domenica di Pasqua si è conclusa la prima edizione del torneo di pallanuoto organizzato dal Lavagna90 con la partecipazione di alcune delle migliori squadre provenienti da tutta Italia. A trionfare è stata la formazione under 16 del Posillipo, allenata da Davide Truppa, coadiuvato da Elios Marsili, al termine di un'intensa due giorni di gare.

Dopo aver battuto nel girone la Rari Nantes Camogli (7-4) e la Roma Vis Nova (6-1), i posillipini si sono imposti sui padroni di casa del Lavagna90 per 11-3, in semifinale hanno superato il Perugia (9-3) e hanno battuto il Quinto 9-4 in finale. Un ottimo banco di prova in attesa delle fasi conclusive della stagione, con il campionato regionale ancora in pieno svolgimento.

«È stato un bel torneo, ottimamente organizzato dal Lavagna in collaborazione con lo Sporting Club Quinto e Marco Risso», commenta soddisfatto Truppa. «I ragazzi hanno patito un po' di stanchezza mentale all'inizio, ma poi si sono ripresi con il passare della competizione e soprattutto con l'alzarsi del livello di gioco», prosegue il tecnico napoletano. «Un buon test per quelli che saranno gli appuntamenti futuri, a cui parteciperemo in campo regionale e speriamo nazionale», conclude fiducioso Truppa.

Questi i 18 protagonisti del successo rossoverde: Vittorio Borredon, Leonardo Russo, Riccardo Scarpati, Raffaele Cuomo, Alessandro Tiberio, Emanuele Miraldi, il fratello d’arte Christian Renzuto Iodice, Stefano Fontana, il capitano Simone Corcione, Ciro Rinaldis, Ruben Radice, Mario Auletta, Luca Izzo (che si è aggiunto al team solo dopo la trasferta di Savona in A1), Mario de Florio la Rocca, Domenico Cuomo, Leonardo Lindstrom, Umberto Carbone, Andrea Rffone.

Mancavano Roberto Longo, il figlio d’arte Italo Postiglione e Ferdinando Varriale per impegni con la Nazionale giovanile 2008.