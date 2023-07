Il terzo posto del Posillipo under 18

Terzo posto alla Final Eight under 18 e tre convocati agli Europei under 15. C’è sempre il Posillipo nelle competizioni che contano con i suoi giovani talenti. Si distinguono in meglio le calottine rossoverdi a Chiavari, dove hanno superato la Distretti Ecologici Nuoto Roma con il punteggio di 6-4. Si tratta di un ottimo risultato per i pallanuotisti di Davide Truppa, che migliorano il quarto posto della scorsa stagione. Inoltre Luca Izzo è stato nominato miglior portiere della rassegna.

«Sono contento del percorso fatto quest’anno non solo come atleta ma di tutta la squadra, nonostante le tante difficoltà riscontrate», racconta l’estremo difensore napoletano. «Ci siamo lasciati alle spalle la brutta partenza nel girone 4 e siamo riusciti a rialzarci, dimostrando quanto valiamo», prosegue entusiasta Izzo. «Sicuramente c’è amarezza, perché abbiamo sfiorato la finale ma sono comunque contento di un onorevole terzo posto», dice soddisfatto. «Abbiamo lavorato sodo, rincorrendo tutti lo stesso obbiettivo e questa è la cosa che mi fa più piacere», argomenta Luca, che ha ricevuto un riconoscimento importante.

«Il premio individuale suggella un anno pieno di emozioni, a partire dalla prima convocazione in serie A, il premio mvp in Coppa Italia contro la Pallanuoto Trieste, fino ad arrivare al miglior portiere nella competizione giovanile», tiene a precisare Izzo. «Sono contentissimo e fiero del percorso che ho fatto quest’anno, anche se non è ancora finito, perché mancano ancora le finali under 16 dove vogliamo levarci dei sassolini dalle scarpe», auspica fiducioso il posillipino. «Ringrazio il gruppo per la collaborazione e i tre allenatori che ci hanno seguito, ovvero Davide Truppa, Roberto Brancaccio ed Elios Marsili».

Quello del Posillipo si riconferma il settore giovanile tra i più floridi vivai italiani. «Sono molto contento del risultato ottenuto, ben al di sopra delle aspettative di inizio anno, anche se c'è amarezza per come si è conclusa la semifinale con la Roma Vis Nova», afferma Truppa. «La finalissima era probabilmente fuori portata ma ci siamo andati davvero vicinissimi e resta un po' di rammarico», avverte il classe 1992.

«Il motivo di maggiore soddisfazione, tuttavia, è aver visto i ragazzi lasciare tutto sul campo. Un gruppo che quest’anno ha vissuto diverse difficoltà ma che ha poi svoltato nel momento decisivo», ricorda Truppa, che dedica «un plauso ai soli cinque ragazzi di categoria (nati 2005), che hanno dimostrato di essere eccezionali, a prescindere da quello che sarà il loro futuro nella pallanuoto», conclude il mister napoletano.

E arrivano ottime notizie anche per la categoria under 15. Roberto Longo, il figlio d’arte Italo Postiglione e Ferdinando Varriale sono stati convocati per gli Europei di Podgorica, in Montenegro, in programma dal 6 al 17 luglio.