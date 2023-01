Ischia-Acquachiara 13-9, derby gialloblu targato Kaid-Lindstrom

Robert Kaid e Lorenzo Carl Lindstrom. Sono lo slovacco numero 2 e il 17enne portiere a trascinare l’Ischia Marine Club alla prima vittoria interna. Successo doppiamente importante, perché acquista rilievo in chiave salvezza, maturato nel derby contro l’Aktis Acquachiara, battuta 13-9 (parziali 1-2, 5-1, 3-4, 4-2). Cala il poker lo scatenato goleador, già protagonista nella rimonta contro il Civitavecchia (9-9) con una personale doppietta. Sugli scudi l’estremo difensore di scuola posillipina, sempre reattivo nelle uscite e tra i pali.

Gara avvincente a Fuorigrotta. Il club presieduto da Franco Porzio (presente in tribuna come Gaetano De Maria e tanti altri) si porta avanti nel punteggio con la doppietta di Daniele De Gregorio. Il numero 10 biancazzurro segna dopo 26 secondi. Pareggia Carlo Simonetti per vie centrali, ribadisce in rete lo scugnizzo di Soccavo. L’Aktis potrebbe allungare con l’ungherese Erik Adam, Michele Gargiulo in superiorità, e con la palombella di Fabio Angelone sulla sirena, che però finisce sul palo. I tre tentativi non vanno a buon fine.

Sale in cattedra lo slovacco, che si prende la scena. Cambia decisamente passo la formazione di Fabio Coda con Kaid, artefice di una tripletta nel secondo quarto (4-2). Affretta le conclusioni la compagine di Walter Fasano, sfortunata nel subire la deviazione sul tiro di Giuseppe Barberisi (5-2). Mattia Rocchino centra il palo, mentre Matteo de Florio pesca il jolly di giornata, regalando il 6-2 ad 1'39" dall’intervallo lungo. Pesante il break (5-0) che i gialloblu rifilano ai cugini. Aumenta il pressing dell’Acquachiara ma m resiste la retroguardia di Coda. Lindstrom si esalta a 12 secondi, ma nulla può sulla zampata di Rocchino (6-3) ad un secondo dal cambio campo.

Gli acquachiarini non si sfilacciano e tentano di rientrare in partita. Gargiulo si libera ma la palla si stampa sulla traversa. Ne approfitta Ernesto Serino per firmare il 7-3. Risponde prontamente Rocchino (7-4). Rimedia il giallo per simulazione capitan Ciro Centanni. Francesco Angelone fissa il 7-5. Il tiro a schizzo di Mimmo Mattiello sorprende capitan Ciro Alvino (8-5). Sull’espulsione temporanea di Mario Coda, Fasano aziona il timeout. Servirà a Rocchino, che metterà Gargiulo nelle migliori condizioni di colpire con l’uomo in più (8-6). Antonio Vitullo libera tutta la sua gioia a 59 secondi (9-6), non è da meno il cuore dell’Acquachiara con Fabio Angelone: 9-7 a 6 secondi.

Si vivacizza il match negli ultimi otto minuti. Trascorrono i primi 45 secondi della quarta frazione ed Erik Adam piazza il -1. Super Rocchino in controfuga acciuffa il 9-9 a 6'52" dal termine. Il pubblico apprezza la reazione dei biancazzurri, che però devono fare i conti con la diagonale di Mario Coda e della ennesima marcatura di Kaid (11-9). Chiamato in causa, Lindstrom si oppone su Camillo Angelone. Vitullo e il centroboa Giacomo Saviano imprimono il colpo di grazia (13-9 a 1'24" dal gong).

«Sono felice per la vittoria e sono fiero del contributo dato alla squadra sia in attacco che in difesa come mi avevano chiesto», spiega al termine della decima giornata il top scorer Kaid. «Prestazione perfetta, speriamo di continuare così per l’intera stagione», dichiara entusiasta il player slovacco. «Ci prepariamo per la prossima sfida con l’Olympic Roma», conclude fiducioso il nuovo acquisto dell’Ischia (nelle foto di Gianluca Madonna).