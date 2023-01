Ischia Marine Club-Aktis Acquachiara, il derby è servito alla Scandone

Giornata di derby. Sabato intenso alla Scandone, dove si parte forte con Ischia Marine Club-Aktis Acquachiara (ore 15), si prosegue con Basilicata-Nuoto 2000 (ore 16.30), si conclude il pomeriggio con Cesport-Rari Nantes Napoli (ore 18).

Gialloblu contro biancazzurri. Per il decimo turno di A2 si confrontano capitan Ciro Centanni e compagni e quelli capitanati da Ciro Alvino. La neopromossa guidata da Fabio Coda contro la quinta forza del girone Sud.

Vigilia. «Il derby è sempre affascinante ed è bello ritrovare soprattutto ragazzi che ho visto crescere da entrambi le parti ormai uomini», dichiara incuriosito il tecnico dell’Ischia. Impossibile pronosticare chi prevarrà al termine dei canonici 32 minuti. «Affrontarsi sarà comunque uno spettacolo», avverte Coda, che elogia gli avversari del momento. «Gran bella squadra l’Acquachiara, merito del lavoro del suo mister Walter Fasano».

Mimmo Mattiello e soci intendono sopravanzare in griglia e, dopo il pareggio esterno con il Civitavecchia (9-9), puntano ad accaparrarsi l’intero bottino. «Siamo in crescita come squadra e questo mi fa ben sperare, anche se Amaurys Perez non sarà del match: il turnover impone delle scelte», osserva Coda, che confida nei suoi. «Mi aspetto la risposta giusta come conseguenza della settimana intensa di allenamento», conclude il coach napoletano.

Gli acquachiarini, invece, proveranno a dimenticare la beffarda sconfitta di sabato scorso, maturata con l’Olympic Roma (14-15) a Fuorigrotta (foto di Gianluca Madonna).