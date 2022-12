Ischia Marine Club-Latina 9-9, primo pareggio per i gialloblù

Primo pareggio stagionale. Finisce come Olympic Roma-Lazio Nuoto. Ovvero 9-9 (parziali di 2-2, 0-2, 4-3, 3-2). Dopo il 10-10 con l’Aktis Acquachiara ad Anzio, il Latina inchioda sul pari l’Ischia Marine Club alla Scandone. Sfuma la vittoria interna per capitan Ciro Alvino e compagni, avanti 8-7 nel quarto periodo con la controfuga di Marco Napolitano, poi costretti ad accontentarsi, rischiando addirittura la capitolazione. L’assist di Mimmo Mattiello e la rete a fil di sirena di Ernesto Serino salvano i gialloblu. E il duello tra centroboa, Giacomo Saviano versus Fabio Baraldi, termina senza reti.

Secondo risultato utile consecutivo. Sesta giornata intensa a Fuorigrotta, dove si rivede l’italo-cubano Amaurys Perez. Si portano sul doppio vantaggio i laziali con Alessandro Lucci e il rigore di Matteo Carlo Giugliano. Si consuma la controfuga di Centanni con la pregevole palombella a scavalcare Manuel Rossa. Giuseppe Barberisi provvede al 2-2, annullando il distacco ospite.

Prendono le distanze i pontini nella seconda frazione. Simon Botto e il cinque metri di Lucci conducono il Latina all’intervallo lungo con un margine di +2 (2-4).

Bastano 24 secondi a Serino per accorciare nel terzo quarto. Il colosso di Carpi centra la traversa, ma Napolitano riapre i giochi (4-4). Marco Salvatori riporta i suoi avanti (4-5). Ricalibra il match il bolide di Mattiello dai 7 metri (5-5). Per proteste il tecnico Federico Calvino rimedia il cartellino rosso. Squadra affidata al team manager Sergio D’Abundo. Ennesima fuga del Latina con Giugliano e Giorgio De Bonis (5-7). Dopo il palo centrato in precedenza, Lorenzo Droghini fissa il -1 (6-7).

Movimentato il quarto tempo. In superiorità numerica Mario Coda piazza il 7-7 (33 secondi). La controfuga di Napolitano (doppietta) regala l’illusione del successo (8-7). Ancora Lucci (sn) e Giugliano su rigore (entrambi tripletta) firmano il controsorpasso (8-9). Si prende la scenda Serino (bis), prodotto del Circolo Nautico Posillipo (nelle foto di Gaetano Nardone-Mfsport).

Sabato 17 dicembre (ore 15) il derby con la Canottieri Napoli.