Ischia Marine Club-Vela Ancona 7-9, incuriosisce il ritorno di Perez alla Scandone

Mimmo Mattiello e Mario Coda seguono attentamente i movimenti di Amaurys Perez. Carlo Simonetti e Marco Napolitano si fanno ipnotizzare dai cinque metri da Edoardo Bartolucci Donato nel primo tempo. Con il pensiero a quanto accaduto sull’isola verde, l’Ischia Marine Club viene superata 7-9 dalla Vela Ancona (parziali di 3-1, 2-1, 1-3, 1-4). Gara dai due volti alla Scandone. Capitan Ciro Centanni e compagni avanti fino al terzo periodo, poi i marchigiani piazzano il break decisivo e si aggiudicano l’intera posta in palio.

Non basta il debutto dell’italo-cubano. Gialloblu ultimi in classifica, a zero punti sul fondo del girone Sud. Partenza lanciata dei padroni di casa con Giacomo Saviano, Lorenzo Droghini ed Ernesto Serino, autore di una tripletta. La superiorità numerica trasformata da Matteo De Florio è l’ultimo squillo. I dorici ringraziano Riccardo Pieroni, che firma un poker pesante ai fini del risultato.

«L’abbiamo buttata noi purtroppo», dice Perez al termine dell’incontro. «La verità è questa. Ci dobbiamo prendere la nostra responsabilità», continua il numero 2, che esterna solidarietà agli abitanti di Ischia. «Esprimo la mia vicinanza, sono vicino al loro dolore. Avrei voluto regalare un sorriso all’isola con una vittoria». Non mancherà occasione. «Gli ischitani devono sapere che il nostro club è insieme al loro», ammette il volto noto della pallanuoto e del piccolo schermo.

«Buttarmi nuovamente in acqua alla Scandone è stata un’emozione pazzesca, tuffarmi nuovamente nella vasca che mi ha regalato tanto e in cui ho vissuto gli anni più belli è stato un qualcosa di indescrivibile», asserisce l’argento olimpico a Londra 2012 e l’oro iridato a Shanghai 2011. «L’Ischia Marine Club è una bella famiglia e mi fa piacere farne parte», conclude Perez (nelle foto di Gaetano Nardone-Mfsport).