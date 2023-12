Ischia-Palermo, è il lunch match alla Scandone

Lunch match. La sesta giornata di A2 è servita alla Scandone. Campani e siciliani hanno gli stessi punti (5). Capitan Giacomo Saviano e compagni sono reduci dal pareggio esterno con il Latina (11-11) e quindi la sfida in programma domani tra Ischia Marine Club e Waterpolo Palermo (ore 12.30) acquisisce particolare rilievo.

Palinsesto clorato. «Una partita fondamentale per determinare il distacco dal blocco delle squadre più a rischio. Difficile sotto il profilo psicologico, perché non riusciamo a dare continuità ai risultati e desideriamo regalare la prima vittoria in casa davanti al nostro pubblico», dice alla vigilia Stefano Mauro.

Isolani. «Di certo abbiamo preso le giuste precauzioni verso i giocatori di maggiore esperienza e abbiamo rivisto l’uomo in più, spina delle ultime partite», avverte il classe 1997.

Approccio. «Come si è visto nelle gare precedenti, non riusciamo a mantenere la giusta concentrazione per tutti e quattro i tempi, quindi cercheremo di lottare sia sul piano fisico che su quello emotivo», auspica fiducioso l’ex giocatore del Posillipo, dell’Acquachiara e della Canottieri Napoli. «Naturalmente il Palermo è una squadra di spessore, con giocatori di esperienza, e perciò lo spettacolo non mancherà», assicura il pallanuotista partenopeo.

Fuorigrotta. «Scenderemo in acqua con la giusta concentrazione e determinazione per conquistare l’intera posta in palio. Sarà complicato ma sono fiducioso nei miei compagni, perché grazie al mister Gennaro Mattiello vedo più intesa nella squadra», tiene a precisare Mauro.

Girone Sud. «Dobbiamo concentrarci su noi stessi e non pensare all’avversario di turno, perché con maggiore sicurezza e fiducia questa partita può mettersi fin da subito sui binari giusti», asserisce il player gialloblu.

Centro Federale. «Finalmente abbiamo un impianto degno della città per gli sport acquatici, che hanno dato lustro a Napoli in Italia e nel mondo», conclude Mauro (nella foto di Gianluca Madonna).