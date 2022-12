La Rari Nantes Napoli riparte da Elios Marsili

Tre scudetti, due con il Posillipo e uno con la Canottieri Napoli. Tre Coppe Italia messe in bacheca (di cui due con il Pescara e una in rossoverde), una Coppa delle Coppe, una finale di Coppa dei Campioni, due Europei e un Mondiale con la Nazionale junior. Un recordman per aver disputato cinque finali scudetto di seguito con tre squadre diverse e altrettante finali di Coppa Italia dal 1986 al 1990. Figlio d’arte (papà Sante Collare d'oro al merito sportivo) e plurititolato campione, esattamente un anno fa si verificò l’interruzione del rapporto d’amore con il prestigioso Circolo fondato nel 1905. Cambiano le condizioni all’interno del glorioso sodalizio e allora la Rari Nantes Napoli decide di ripartire da Elios Marsili.

Il club di Santa Lucia parteciperà al campionato di serie C. In merito all’accordo di collaborazione sportiva firmato tra Aldo Campagnola e Antonio Pizzo, rispettivamente presidenti del Circolo Nautico Posillipo e della Rari Nantes Napoli, due società che rappresentano un pezzo di storia della pallanuoto nazionale e partenopea, la compagine biancoceleste sarà composta da prestiti alternativi.

Su indicazione del vicepresidente, nonché delegato allo sport, Massimo Canale e del neodirettore sportivo Vittorio Sava, è stato individuato Elios Marsili quale profilo adatto a guidare la formazione che inizierà il campionato sabato 14 gennaio 2023. E in forza dell’accordo con la Canottieri Napoli, presieduta da Giancarlo Bracale, le gare interne della Rari Nantes saranno disputate presso la piscina del Molosiglio.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della squadra sarà annunciato il protocollo di intesa tra la Rari Nantes Napoli e l’associazione sportiva dilettantistica Gozzo Napoletano, asd affiliata alla Federazione italiana canottaggio sedile fisso, avente ad oggetto le attività di formazione e non solo, previste dalla Ficsf per il prossimo anno.